При полностью отработанном месяце праздничные дни не снижают доход

02 марта 2026, 09:46, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Мартовские праздники не скажутся на зарплате тех, кто полностью отработал месяц. Об этом "Газете.ру" рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Оплата труда рассчитывается исходя из числа рабочих, а не календарных дней, поэтому при выполнении нормы доход не снижается», — пояснил эксперт.

Ближайшие длинные выходные продлятся с 7 по 9 марта 2026 года. После этого россиян ждут еще три периода отдыха по три дня подряд: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая и с 12 по 14 июня. Праздничный день 4 ноября выпадает на среду и не создает дополнительных выходных.

Всего в 2026 году будет 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных — столько же, сколько и в 2025-м. Балынин отметил приятную особенность: для сотрудников на пятидневке не будет ни одной шестидневной рабочей недели. В 2024 году таких периодов было три, в 2025-м — один.

Трудовой кодекс устанавливает 14 нерабочих праздничных дней, из которых восемь приходятся на новогодние каникулы. Если праздник выпадает на выходной, его переносят на ближайший рабочий день.