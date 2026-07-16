В Барнауле мужчина сломал нос сожительнице во время ссоры из-за невкусного ужина
Потерпевшая попросила прекратить дело в связи с примирением сторон
16 июля 2026, 16:33, ИА Амител
В Барнауле мужчина избил сожительницу из-за того, что ему не понравился приготовленный ею ужин. Горожанин семь раз ударил женщину и сломал ей нос, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
Инцидент произошел после того, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Женщина подала ужин, однако блюдо ему не понравилось, что и стало причиной конфликта.
Во время ссоры барнаулец нанес сожительнице несколько ударов. В результате побоев женщина получила перелом носа, что было квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Потерпевшая попросила прекратить дело в связи с примирением сторон, пояснив, что сожитель принес извинения и полностью компенсировал причиненный вред.
Мировой судья удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное производство.
17:00:50 16-07-2026
в старые времена, за пересоленные щи,супружник мог половником приголубить.
19:24:36 16-07-2026
Путь к сердцу мужчины лежит через желудочно-кишечный тракт.Заправка была не та, вот он руки и распустил.
23:08:21 16-07-2026
Гость (19:24:36 16-07-2026) Путь к сердцу мужчины лежит через желудочно-кишечный тракт.З... ЖКТ двусторонний. Вы выражайтесь яснее, резекция это так себе операция. Прикольно конечно...
22:41:22 16-07-2026
Аффект.
Оправдают.
03:49:23 17-07-2026
Могу предположить. Что любой бы ужин был бы не вкусный. Кроме спиртного...