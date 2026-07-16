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В Барнауле мужчина сломал нос сожительнице во время ссоры из-за невкусного ужина

Потерпевшая попросила прекратить дело в связи с примирением сторон

16 июля 2026, 16:33, ИА Амител

Агрессивный человек / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Агрессивный человек / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Барнауле мужчина избил сожительницу из-за того, что ему не понравился приготовленный ею ужин. Горожанин семь раз ударил женщину и сломал ей нос, сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел после того, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения вернулся домой. Женщина подала ужин, однако блюдо ему не понравилось, что и стало причиной конфликта.

Во время ссоры барнаулец нанес сожительнице несколько ударов. В результате побоев женщина получила перелом носа, что было квалифицировано как причинение вреда здоровью средней тяжести. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по соответствующей статье УК РФ.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. Потерпевшая попросила прекратить дело в связи с примирением сторон, пояснив, что сожитель принес извинения и полностью компенсировал причиненный вред.

Мировой судья удовлетворил ходатайство и прекратил уголовное производство.

Алтайский край суд мужчины и женщины полиция
       

Комментарии 5

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Трагати

17:00:50 16-07-2026

в старые времена, за пересоленные щи,супружник мог половником приголубить.

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Гость

19:24:36 16-07-2026

Путь к сердцу мужчины лежит через желудочно-кишечный тракт.Заправка была не та, вот он руки и распустил.

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Musik

23:08:21 16-07-2026

Гость (19:24:36 16-07-2026) Путь к сердцу мужчины лежит через желудочно-кишечный тракт.З... ЖКТ двусторонний. Вы выражайтесь яснее, резекция это так себе операция. Прикольно конечно...

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Musik

22:41:22 16-07-2026

Аффект.
Оправдают.

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Петя

03:49:23 17-07-2026

Могу предположить. Что любой бы ужин был бы не вкусный. Кроме спиртного...

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