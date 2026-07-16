Менять прибор нужно только при поломке или истечении срока службы, а при окончании межповерочного интервала достаточно поверки

16 июля 2026, 14:20, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Замена водяных счетчиков нередко вызывает вопросы у потребителей: когда это необходимо, можно ли ограничиться поверкой и как защитить себя от недобросовестных компаний. Депутат Госдумы и зампред Комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш рассказал в беседе с Life.ru о ключевых моментах, связанных с заменой счетчиков в 2026 году, и предупредил о возможных случаях злоупотреблений.

«Счетчики холодной воды подлежат замене в двух ситуациях: при обнаружении повреждений или по истечении срока службы, который составляет 10–12 лет для холодной воды и 6 лет — для горячей. Если счетчик работает исправно, но межповерочный интервал истек (четыре года — для горячей воды и шесть лет — для холодной), замена не требуется — достаточно провести поверку в аккредитованной лаборатории», — пояснил он.

Процедура поверки счетчика обходится в сумму от тысячи до трех тысяч рублей и является более экономичным вариантом по сравнению с полной заменой, отмечает эксперт. Установку счетчиков могут выполнять только лицензированные организации или индивидуальные предприниматели. Самостоятельная замена устройств запрещена.

«В большинстве случаев для квартир достаточно установить механический счетчик класса B или C, стоимость которого варьируется от 500 до 1500 рублей. Более дорогие ультразвуковые и электромагнитные модели, цена которых составляет от 3000 до 6000 рублей, необходимы только для автоматизированной передачи данных», — подчеркнул Панеш.

Стандартная процедура замены одного счетчика в Москве включает визит мастера, демонтаж старого устройства и установку нового. Стоимость этой услуги составляет от 2000 до 3000 рублей плюс цена самого счетчика. Таким образом, общая стоимость замены может варьироваться от 3000 до 4500 рублей. Опломбировка счетчика выполняется бесплатно и занимает до 15 рабочих дней после завершения установки.

Панеш также предупредил о возможных злоупотреблениях со стороны некоторых компаний. Они могут настаивать на срочной замене счетчиков без проведения поверки (даже если срок их службы еще не истек), требовать дополнительную плату за опломбировку, предлагать более дорогие модели или включать в счет дополнительные, ненужные услуги.