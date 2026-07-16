Центр военно-спортивной подготовки создадут на базе барнаульской гимназии
На обновление спортивной инфраструктуры потратят 80 млн рублей
16 июля 2026, 16:11, ИА Амител
Городской центр военно-спортивного направления, объединяющий современный стадион, спортивную площадку и тир, разместят на базе гимназии № 27 в Барнауле, сообщили в администрации города.
В ближайшие три года спортивную инфраструктуру школы комплексно обновят. На эти цели планируют выделить около 80 млн рублей.
«В этом году модернизация коснется спортивного стадиона, в том числе футбольного поля и баскетбольно-волейбольной площадки, начнутся работы по капитальному ремонту тира. В настоящий момент на территории стадиона гимназии ведутся работы по ремонту гидроизоляции тира», — отметили в пресс-службе.
После этого здесь восстановят футбольное поле и беговые дорожки, сделают баскетбольно-волейбольную площадку и трибуны. Ремонт тира продолжится и в будущем году.
Сейчас дети занимаются здесь не только стрельбой, но и управлением дронами, оказанием первой медицинской помощи и многим другим. По словам общественников, благодаря проекту создания Центра военно-спортивной подготовки, они уже получили федеральную поддержку в размере 2,5 млн рублей на закупку дронов, программного обеспечения для их управления и другого соответствующего оборудования.
Ход ремонтных работ проверил глава Барнаула Вячеслав Франк. Вместе с ним территорию школы и занятия учеников посетили депутат Государственной Думы восьмого созыва от фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов, представитель Общественной палаты города Евгений Носенко, представители комитета по образованию города, руководства школы и подрядной организации.
Участники выездного совещания познакомились с материально-технической базой тира, построенного еще в 1988 году.
«Надо отдать должное администрации города и школы, которые создали начальные условия для того, чтобы ребятишки безвозмездно на базе существующего тира оттачивали свои военно-спортивные навыки. Сейчас они подошли к следующему этапу: серьезной реконструкции этого объекта, аналогов которому в ближайших территориях, на мой взгляд, нет. Это будет лучший методический центр для всего Алтайского края, а возможно, он станет и базой проведения всероссийских соревнований», — прокомментировал Даниил Бессарабов.
По итогам совещания глава города принял решение продолжить реализацию проекта на территории гимназии в ближайшие три года, а также отремонтировать и выделить дополнительное помещение для обучения детей работе с дронами, ведь это востребованное в современных условиях направление.
«Создание современного военно-спортивного кластера на этой площадке — это уникальная возможность для молодежи выработать навыки работы с современными видами оружия», — отметил представитель Общественной палаты Барнаула Евгений Носенко.
20:08:36 16-07-2026
Молодцы. Яблони и другие деревья на 90 процентов вокруг школы уже ликвидировали.
14:51:22 17-07-2026
Гость (20:08:36 16-07-2026) Молодцы. Яблони и другие деревья на 90 процентов вокруг школ...
Яблони это не патриотично. Вот всякие орешники и герани, вот чему надо учить с детства
20:28:48 16-07-2026
супер класс.
подгоню обучающихся.
14:50:02 17-07-2026
Конъюнктурщики
16:51:36 17-07-2026
Предлагаю мусика с шинником и акакием сдать в Центр военно-спортивной подготовки для химических опытов. Без противогазов.