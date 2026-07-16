Центр военно-спортивной подготовки создадут на базе барнаульской гимназии

На обновление спортивной инфраструктуры потратят 80 млн рублей

16 июля 2026, 16:11, ИА Амител

Создание Центра спортивно-военной подготовки на базе гимназии № 27 / Фото: мэрия Барнаула

Городской центр военно-спортивного направления, объединяющий современный стадион, спортивную площадку и тир, разместят на базе гимназии № 27 в Барнауле, сообщили в администрации города.

В ближайшие три года спортивную инфраструктуру школы комплексно обновят. На эти цели планируют выделить около 80 млн рублей.

«В этом году модернизация коснется спортивного стадиона, в том числе футбольного поля и баскетбольно-волейбольной площадки, начнутся работы по капитальному ремонту тира. В настоящий момент на территории стадиона гимназии ведутся работы по ремонту гидроизоляции тира», — отметили в пресс-службе.

После этого здесь восстановят футбольное поле и беговые дорожки, сделают баскетбольно-волейбольную площадку и трибуны. Ремонт тира продолжится и в будущем году.

Сейчас дети занимаются здесь не только стрельбой, но и управлением дронами, оказанием первой медицинской помощи и многим другим. По словам общественников, благодаря проекту создания Центра военно-спортивной подготовки, они уже получили федеральную поддержку в размере 2,5 млн рублей на закупку дронов, программного обеспечения для их управления и другого соответствующего оборудования.

Ход ремонтных работ проверил глава Барнаула Вячеслав Франк. Вместе с ним территорию школы и занятия учеников посетили депутат Государственной Думы восьмого созыва от фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов, представитель Общественной палаты города Евгений Носенко, представители комитета по образованию города, руководства школы и подрядной организации.

Участники выездного совещания познакомились с материально-технической базой тира, построенного еще в 1988 году.

«Надо отдать должное администрации города и школы, которые создали начальные условия для того, чтобы ребятишки безвозмездно на базе существующего тира оттачивали свои военно-спортивные навыки. Сейчас они подошли к следующему этапу: серьезной реконструкции этого объекта, аналогов которому в ближайших территориях, на мой взгляд, нет. Это будет лучший методический центр для всего Алтайского края, а возможно, он станет и базой проведения всероссийских соревнований», — прокомментировал Даниил Бессарабов.

По итогам совещания глава города принял решение продолжить реализацию проекта на территории гимназии в ближайшие три года, а также отремонтировать и выделить дополнительное помещение для обучения детей работе с дронами, ведь это востребованное в современных условиях направление.