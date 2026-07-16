Трехлетняя девочка из глухонемой многодетной семьи утонула в болоте под Петербургом

В семье пятеро детей, родители и дети — глухонемые

16 июля 2026, 17:06, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Трехлетняя девочка потерялась в поселке Саперном возле Санкт-Петербурга и утонула в болоте, сообщает в своем Max-канале региональный СК.

«15 июля девочка 2023 года рождения во время прогулки с семьей потерялась из поля зрения родителей. Позже тело ребенка без признаков жизни было обнаружено на болотистом участке местности. В ходе осмотра следов насильственной смерти не установлено», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет РИА Новости, девочка была из многодетной глухонемой семьи.

«В семье пятеро детей, родители и дети глухонемые, дети учатся в специализированных школах и посещают специализированный детский сад. Семья приехала из Казани к отцу, который работает в Петербурге водителем бизнес-такси», — пояснили изданию в правоохранительных органах.

15 июля вся семья отправилась в магазин за продуктами. Девочка пропала во время игры на детской площадке.