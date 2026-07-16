НОВОСТИПроисшествия

Трехлетняя девочка из глухонемой многодетной семьи утонула в болоте под Петербургом

В семье пятеро детей, родители и дети — глухонемые

16 июля 2026, 17:06, ИА Амител

Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
Автомобиль Следственного комитета России / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

Трехлетняя девочка потерялась в поселке Саперном возле Санкт-Петербурга и утонула в болоте, сообщает в своем Max-канале региональный СК.

«15 июля девочка 2023 года рождения во время прогулки с семьей потерялась из поля зрения родителей. Позже тело ребенка без признаков жизни было обнаружено на болотистом участке местности. В ходе осмотра следов насильственной смерти не установлено», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет РИА Новости, девочка была из многодетной глухонемой семьи.

«В семье пятеро детей, родители и дети глухонемые, дети учатся в специализированных школах и посещают специализированный детский сад. Семья приехала из Казани к отцу, который работает в Петербурге водителем бизнес-такси», — пояснили изданию в правоохранительных органах.

15 июля вся семья отправилась в магазин за продуктами. Девочка пропала во время игры на детской площадке.

Лодка / Моторная лодка / Озеро / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Происшествия дети Санкт-Петербург
       

Комментарии 6

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Гость

18:08:43 16-07-2026

кто им позволил детей-то калек рожать? ужасно

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Гость

20:15:38 16-07-2026

Гость (18:08:43 16-07-2026) кто им позволил детей-то калек рожать? ужасно... государство спонсирует выплатами

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Гость

21:09:38 16-07-2026

Гость (20:15:38 16-07-2026) государство спонсирует выплатами ... и по инвадидности наверное тоже? ну надо же!!,..я в шоке

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Мусик

15:02:37 17-07-2026

Гость (18:08:43 16-07-2026) кто им позволил детей-то калек рожать? ужасно... Ты зачем живешь? Лучше б родители собачку усыновили - ее кастрировать можно!

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Гость

21:09:07 16-07-2026

сами глухие и ВСЕ дети пятеро, так?! кошмар, как так обрекать детей на такое существование...

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Елена

12:23:20 17-07-2026

Слух в наше время можно вернуть с помощью кохлеарной имплантации. Рано прооперированные дети ни чем не уступают в развитии сверстникам. Общество глухих против имплантации. У них есть жестовый язык. Они не считают себя коллеками, живут полноценной жизнью, общаются между собой, работают ,многие получают высшее образование.

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