Трехлетняя девочка из глухонемой многодетной семьи утонула в болоте под Петербургом
В семье пятеро детей, родители и дети — глухонемые
16 июля 2026, 17:06, ИА Амител
Трехлетняя девочка потерялась в поселке Саперном возле Санкт-Петербурга и утонула в болоте, сообщает в своем Max-канале региональный СК.
«15 июля девочка 2023 года рождения во время прогулки с семьей потерялась из поля зрения родителей. Позже тело ребенка без признаков жизни было обнаружено на болотистом участке местности. В ходе осмотра следов насильственной смерти не установлено», — рассказали в ведомстве.
Как уточняет РИА Новости, девочка была из многодетной глухонемой семьи.
«В семье пятеро детей, родители и дети глухонемые, дети учатся в специализированных школах и посещают специализированный детский сад. Семья приехала из Казани к отцу, который работает в Петербурге водителем бизнес-такси», — пояснили изданию в правоохранительных органах.
15 июля вся семья отправилась в магазин за продуктами. Девочка пропала во время игры на детской площадке.
18:08:43 16-07-2026
кто им позволил детей-то калек рожать? ужасно
20:15:38 16-07-2026
Гость (18:08:43 16-07-2026) кто им позволил детей-то калек рожать? ужасно... государство спонсирует выплатами
21:09:38 16-07-2026
Гость (20:15:38 16-07-2026) государство спонсирует выплатами ... и по инвадидности наверное тоже? ну надо же!!,..я в шоке
15:02:37 17-07-2026
Гость (18:08:43 16-07-2026) кто им позволил детей-то калек рожать? ужасно... Ты зачем живешь? Лучше б родители собачку усыновили - ее кастрировать можно!
21:09:07 16-07-2026
сами глухие и ВСЕ дети пятеро, так?! кошмар, как так обрекать детей на такое существование...
12:23:20 17-07-2026
Слух в наше время можно вернуть с помощью кохлеарной имплантации. Рано прооперированные дети ни чем не уступают в развитии сверстникам. Общество глухих против имплантации. У них есть жестовый язык. Они не считают себя коллеками, живут полноценной жизнью, общаются между собой, работают ,многие получают высшее образование.