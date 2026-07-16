Теплосеть на пересечении Горького и Толстого в Барнауле заменят к сентябрю

На месте работ поэтапно ограничат движение транспорта до конца июля

16 июля 2026, 15:10, ИА Амител

Улица Максима Горького / Фото: пресс-служба СГК

В старом центре Барнаула продолжается реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра с 200 до 250 мм. Работы ведутся на пересечении улиц Максима Горького и Льва Толстого. Подрядчику (организации "Стройальянс") предстоит заменить 477 погонных метров трубопровода в контуре котельной по адресу ул. Чехова, 24. Общий объем вложений Сибирской генерирующей компании (СГК) в данный участок достигает почти 50 млн рублей.

Перекрытия и сроки

Движение транспорта на участке ограничено. До 15 июля водителям приходилось объезжать зону от ул. М. Горького, 16 до ул. Л. Толстого. С 16 по 30 июля 2026 года будет перекрыт отрезок от ул. М. Горького, 20 до ул. Л. Толстого. Полностью завершить работы на объекте подрядчик планирует к 11 сентября.

«На данном объекте мы занимаемся реконструкцией тепловой сети с увеличением диаметра. Произвели монтаж железобетонных лотков, а также проложили стальную трубу в ППУ-изоляции с полиэтиленовой оболочкой для защиты от грунтовых вод», — сказал главный инженер подрядной организации "Стройальянс" Роман Марченко.И уточнил, что грунтовые воды и обилие сторонних коммуникаций делают участок особенно сложным. Несмотря на круглосуточный график работы без выходных, ситуация с топливом задерживает поставки материалов и тормозит процесс. Тем не менее подрядчик делает все возможное, чтобы ускорить реконструкцию, оперативно восстановить асфальтовое покрытие и открыть проезд для автомобилистов.

Кого затронут ремонтные работы

Реконструкция затронет интересы нескольких сотен горожан. От обновляемой сети зависят 18 многоквартирных домов, 23 частных домовладения, одна школа, два медицинских учреждения и 32 административных здания. После замены труб качество теплоснабжения и горячего водоснабжения улучшится более чем для тысячи жителей Барнаула.