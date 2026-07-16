Медвежат, просивших еду на российской трассе, выпустили в дикую природу

Они месяц провели у проезжей части

16 июля 2026, 15:25, ИА Амител

Медвежата вблизи трассы на Сахалине / Фото: скриншот видео

Двух медвежат, которые в течение месяца выпрашивали еду у трассы на Сахалине, выпустили в дикую природу. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Зверята второго года жизни выбегали на дорогу, подходили к машинам и ждали угощений. Люди не только подкармливали их, но и специально приезжали ради фото и видео.

«Операцию провели за сутки под строгим контролем ветеринаров. Специалисты агентства лесного и охотничьего хозяйства, Ногликского лесничества, Сахалинского зоопарка и Госавтоинспекции аккуратно отловили животных и вывезли их в труднодоступный лесной массив подальше от людей», — передает пресс-служба правительства региона.

Причем эти медвежата — не сироты. Во время гона мама-медведица отправила их в самостоятельную жизнь. А возникшая ситуация была опасна для всех, в том числе и для самих животных.

Во время очередного "обеда" один медвежонок укусил человека за палец, а второго хищника чуть не сбил грузовик. Иногда юные хищники начинали вести себя агрессивно.