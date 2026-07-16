Новорожденные поросята бегают и резвятся в барнаульском зоопарке. Видео

Малыши появились на свет очень развитыми

16 июля 2026, 14:35, ИА Амител

Поросята вислобрюхой свиньи в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке показали, как недавно родившиеся поросята вьетнамской вислобрюхой свиньи играют в догонялки на свежем воздухе.

На мини-ферме 11 июля на свет появились 12 малышей. Как отметили сотрудники "Лесной сказки", детеныши этой породы всегда приходят в этот мир очень развитыми.

Если недавно они только мирно спали у мамы под боком, то сейчас поросята уже могут резво бегать и скакать.