Новорожденные поросята бегают и резвятся в барнаульском зоопарке. Видео
Малыши появились на свет очень развитыми
16 июля 2026, 14:35, ИА Амител
Поросята вислобрюхой свиньи в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк
В барнаульском зоопарке показали, как недавно родившиеся поросята вьетнамской вислобрюхой свиньи играют в догонялки на свежем воздухе.
На мини-ферме 11 июля на свет появились 12 малышей. Как отметили сотрудники "Лесной сказки", детеныши этой породы всегда приходят в этот мир очень развитыми.
Если недавно они только мирно спали у мамы под боком, то сейчас поросята уже могут резво бегать и скакать.
14:45:50 16-07-2026
Кур с цыплятами они еще там не демонстрируют? 😄
09:55:59 17-07-2026
лапочки пятачки 😍