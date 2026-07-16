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Новорожденные поросята бегают и резвятся в барнаульском зоопарке. Видео

Малыши появились на свет очень развитыми

16 июля 2026, 14:35, ИА Амител

Поросята вислобрюхой свиньи в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк
Поросята вислобрюхой свиньи в барнаульском зоопарке / Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке показали, как недавно родившиеся поросята вьетнамской  вислобрюхой свиньи играют в догонялки на свежем воздухе. 

На мини-ферме 11 июля на свет появились 12 малышей. Как отметили сотрудники "Лесной сказки", детеныши этой породы всегда приходят в этот мир очень развитыми. 

Если недавно они только мирно спали у мамы под боком, то сейчас поросята уже могут резво бегать и скакать. 

Барнаульский зоопарк
       

Комментарии 2

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Гость

14:45:50 16-07-2026

Кур с цыплятами они еще там не демонстрируют? 😄

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Элен без ребят

09:55:59 17-07-2026

лапочки пятачки 😍

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