В Барнауле четверть офисных работников конфликтуют из-за кондиционеров
Причем женщины чаще ссорятся из-за охлажденного воздуха, чем мужчины
16 июля 2026, 16:00, ИА Амител
В Барнауле о конфликтах из-за кондиционеров рассказали 23% офисных работников, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.
«Большинство сотрудников (64%) заявили, что ссор из‑за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в офисах, где работают 13% опрошенных», — говорится в исследовании.
Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще: 26% из них сообщили о спорах в коллективе против 20% среди мужчин.
Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях (24%), чем те, кто младше (22%).
«Барнаульцы, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывают о конфликтах из‑за кондиционеров, чем те, кто зарабатывает меньше», — выяснили социологи.
Опрос проведен с 22 мая по 11 июня среди трудоустроенных жителей Барнаула, работающих в офисах.
16:24:29 16-07-2026
всегда кому-то жарко, а кому-то холодно
16:30:42 16-07-2026
У нас в +33 некоторые в транспорте блажат, чтобы окна закрыли. И в куртках по улице ходят. В дургих городах я как-то такого не замечал.
16:35:39 16-07-2026
Я считаю, что если одному человеку при плюс 30 холодно- пусть оденется потеплее. Почему остальные 7 человек должны потеть
00:29:03 17-07-2026
Гость (16:35:39 16-07-2026) Я считаю, что если одному человеку при плюс 30 холодно- пуст... Если кондюк дует в бошку, то хоть шубу одень - это не поможет.
И почему сотрудник, который сидит на против такого кондюка должен подвергать своое здоровье опасности?
Потому что, холодный кондей в морду, куда опаснее для здоровья, чем жара в кабинете.
А почему он так сидит этот работник?
Да потому что другого. Места работодатель не обеспечил.
08:55:40 17-07-2026
Гость (00:29:03 17-07-2026) Если кондюк дует в бошку, то хоть шубу одень - это не поможе... Дует бошку, шапку надень. Жара на здоровье влияет больше, чем холод.
11:14:25 17-07-2026
Гость (08:55:40 17-07-2026) Дует бошку, шапку надень. Жара на здоровье влияет больше, че... Просто надо пересаживать на рабочее место, где дует в бошку, любителей прохлады. Пусть наслаждаются.
13:58:30 17-07-2026
Гость (08:55:40 17-07-2026) Дует бошку, шапку надень. Жара на здоровье влияет больше, че... На морду шапку или на голову?
Вы уж определитесь.
10:49:09 17-07-2026
Гость (00:29:03 17-07-2026) Если кондюк дует в бошку, то хоть шубу одень - это не поможе... господи-боже, точно папуасы. Купите рассеиватель на кондиционер. чтобы в потолок дул. Цена вопроса 700 руб
16:54:12 16-07-2026
дело не в жарко-холодно
кондиционер - это прибор который гоняет воздух в помещении через холодные трубки с фреоном
как правило это закрытое небольшое помещение. воздух никуда не девается и ниоткуда не поступает а вертится. Влага в нем сразу же выпадает на этих трубках и воздух становится сухим. Очень сухим. Попадая в ваши легкие он поглощает влагу делая ткани легкого сухими. И вызывая постепенно хронические болезни
Поэтому в документах и пишут каждые 10 минут выколючать кондюк и проветирвать но этого никто не делает конечно
Вторая опасность это фильтры - все ваши болезни чихания и кашель - все бактерии попадают в кондюк и остаются там внутри и размножаются и живут там десятки лет. Фильтр чистят но помимо фильтра есть система трубок под фильтром которую не чистят никогда -оттуда потом ваш воздух орошается микробами и вирусами. И вы все это вдыхаете годами, десятками лет и становитесь хронически больными
18:10:02 16-07-2026
Холмс (16:54:12 16-07-2026) дело не в жарко-холоднокондиционер - это прибор который ... вы совершенно безграмотны в этом вопросе и зачем-то транслируете подобную ересь в сми. кошмар просто ...как вы живете?!
18:26:18 16-07-2026
Холмс (16:54:12 16-07-2026) дело не в жарко-холоднокондиционер - это прибор который ... Вы это израильтянам расскажите у которых кондиционеры работают 24/7
10:26:18 17-07-2026
Холмс (16:54:12 16-07-2026) дело не в жарко-холоднокондиционер - это прибор который ... Блин, какой бред ....
17:56:22 16-07-2026
Потому что кондиционер желательно устанавливать на 3°-5° холоднее, чем на улице. Не на 15°. То есть, при +35° задавать +30°, не +22°
19:49:32 16-07-2026
Гость (17:56:22 16-07-2026) Потому что кондиционер желательно устанавливать на 3°-5° хол... На улице +37 нужно установить как +33, вы с головой дружите? ТК и СанПиНы почитайте, какая температура должна быть на рабочем месте
09:06:04 17-07-2026
Гость (19:49:32 16-07-2026) На улице +37 нужно установить как +33, вы с головой дружите?... Имеется ввиду температура в тени. Сами с головой дружите?
11:20:47 17-07-2026
Гость (19:49:32 16-07-2026) На улице +37 нужно установить как +33, вы с головой дружите?... Про ТК и санпины начальнику своему скажи. Быстро пинком вылетишь....
20:13:42 16-07-2026
Гость (17:56:22 16-07-2026) Потому что кондиционер желательно устанавливать на 3°-5° хол... А при плюс 45 ставить на 42? Для примера Узбекистан или Эмираты с прочими аравиями и др.
23:10:33 16-07-2026
Мусик (20:13:42 16-07-2026) А при плюс 45 ставить на 42? Для примера Узбекистан или Эмир... Сиеста
11:05:27 17-07-2026
В в соцзащите за зарплату в 40т работают без кондиционера по 8 часов и ехать до учреждения по 2 часа...вот какие патриоты работают!
11:21:34 17-07-2026
Гость (11:05:27 17-07-2026) В в соцзащите за зарплату в 40т работают без кондиционера по... В соцзащите таких низких зарплат нет.
14:28:15 17-07-2026
Гость (11:05:27 17-07-2026) В в соцзащите за зарплату в 40т работают без кондиционера по...
Да за 40 000р без кондюка 90% людей работают. И это не депутаты и не чиновники.
14:05:38 17-07-2026
Гость (10:49:09 17-07-2026) господи-боже, точно папуасы. Купите рассеиватель на кондицио... Интеллектуальная бригада в пробковых шлемах подтянулась?
Дующий в потолок кондей очень хорошо отражается и начинает активно обдувать тех, кто до этого жаловался на жару и упрекал того, кто не хотел чтобы ему в морду дуло.
Кондей надо ставит так, что бы он не дул в сторону сотрудников. Для этого не надо под завязку набивать кабинеты рабочими местами.
Но это не проблема работника.
14:59:12 17-07-2026
Гость (14:05:38 17-07-2026) Интеллектуальная бригада в пробковых шлемах подтянулась?... Это именно проблема работника. Не нравится? ХОДИ ЛЕСОМ!
16:53:27 17-07-2026
Мусик (14:59:12 17-07-2026) Это именно проблема работника. Не нравится? ХОДИ ЛЕСОМ!... Это ме, что вы можете сказать в свою защиту?
А что о более аргументированное есть?
Например, санпины, которые должен соблюдать работодатель.
Не слышали?
Я так и подумал.