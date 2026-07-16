В Барнауле четверть офисных работников конфликтуют из-за кондиционеров

Причем женщины чаще ссорятся из-за охлажденного воздуха, чем мужчины

16 июля 2026, 16:00, ИА Амител

Скандал из-за кондиционера / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

В Барнауле о конфликтах из-за кондиционеров рассказали 23% офисных работников, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

«Большинство сотрудников (64%) заявили, что ссор из‑за температуры в офисе у них не бывает. Климатическая техника отсутствует в офисах, где работают 13% опрошенных», — говорится в исследовании.

Из-за кондиционеров женщины конфликтуют чаще: 26% из них сообщили о спорах в коллективе против 20% среди мужчин.

Респонденты старше 45 лет чаще рассказывают о подобных ситуациях (24%), чем те, кто младше (22%).

«Барнаульцы, зарабатывающие от 150 тысяч рублей в месяц, чаще рассказывают о конфликтах из‑за кондиционеров, чем те, кто зарабатывает меньше», — выяснили социологи.

Опрос проведен с 22 мая по 11 июня среди трудоустроенных жителей Барнаула, работающих в офисах.