Александр Умнов, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета, в беседе с "Лентой.ру" пояснил, что алкоголь напрямую связан с риском развития инсульта, особенно у людей с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Любые спиртные напитки могут привести к гипертонии, поражению печени, почечной недостаточности, а также способствуют накоплению холестерина и закупорке сосудов. Именно тромбоз артерий головного мозга чаще всего становится причиной инсульта», – пояснил врач.

Особую опасность алкоголь представляет для тех, кто уже перенес инсульт, но продолжает его употреблять – это значительно повышает риск летального исхода. Кроме того, врач отметил, что сладкие газированные напитки также вредны для сердечно-сосудистой системы. Они содержат большое количество сахара и консервантов, что негативно влияет на здоровье.

Тонизирующие напитки, включая сладкие и диетические варианты, могут нанести вред сердцу. Основными причинами инсультов он назвал отсутствие контроля за давлением и пульсом, несвоевременное обращение к врачу, неправильное питание и отказ от необходимых препаратов.

Кроме алкоголя и газировки, к опасным напиткам врач отнес кофе и крепкий чай. Их чрезмерное употребление может усилить тахикардию и в конечном итоге привести к инсульту. Умнов призвал следить за количеством потребляемых стимулирующих напитков и не пренебрегать рекомендациями специалистов.

