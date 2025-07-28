Навязчивый запах карамели оказался симптомом рака

Этот аромат в буквальном смысле преследовал мужчину

28 июля 2025

Карамель / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Симптомом рака у 57-летнего Костатса Фантиса из Британии оказался стойкий запах карамели, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание Unilad.

Как рассказал сын мужчины, самочувствие отца было стабильно хорошим, однако его периодически преследовал запах карамели.

«Насколько нам известно, это длилось секунды, с человеком ничего заметного не происходило», - рассказал сын.

Весной 2024 года Костас прошел плановое обследование, у него выявили глиобластому четвертой стадии - агрессивную опухоль из злокачественных клеток, самую агрессивную форму рака мозга.

Стоит отметить, что не было никаких симптомов, кроме обонятельных галлюцинаций. Опухоль оказалась неоперабельной. Его семья решила попробовать в ближайшем будущем альтернативный метод лечения - вакцину от рака.