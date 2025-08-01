Ученые выяснили, какая еда приводит к риску развития рака легких
Колбаса, сладкая газировка и фастфуд крайне опасны для здоровья
01 августа 2025, 14:20, ИА Амител
Употребление ультрапереработанных продуктов связано с повышенным риском развития рака легких, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование. Любители фастфуда, полуфабрикатов и сладостей подвергаются особой опасности.
В ходе работы специалисты изучили пищевые привычки более 100 тысяч участников – мужчин и женщин в возрасте 55-74 лет. Особое внимание уделялось потреблению так называемых UPF-продуктов: газированных напитков, колбасных изделий, готовых соусов и другой глубоко переработанной пищи.
«Результаты исследования оказались тревожными: у людей, ежедневно употреблявших около шести порций таких продуктов, риск развития рака легких был на 41% выше по сравнению с теми, кто ограничивался половиной порции. При этом вероятность появления немелкоклеточного рака возрастала на 37%, а мелкоклеточного – на 44%», - отмечается в журнале.
Ученые заявляют, что пока не могут утверждать о существовании прямой причинно-следственной связи, однако обращают внимание на состав ультрапереработанных продуктов. Такая пища обычно содержит минимальное количество полезных веществ, зато в избытке включает соль, сахар, вредные жиры и потенциально опасные соединения, образующиеся в процессе промышленной переработки, в том числе акролеин – вещество, присутствующее также в табачном дыме.
14:29:47 01-08-2025
Сначала подозрение пало на сигареты, табак и вейпы.
Но потом в деле появилась газировка, и она стала главным подозреваемым.
15:43:34 01-08-2025
Гость (14:29:47 01-08-2025) Сначала подозрение пало на сигареты, табак и вейпы.Но по... Ну диссертации же надо защищать! 😊
14:33:06 01-08-2025
В магазинах сейчас ничего полезного нет. Даже овощи и фрукты с избытками удобрений и ядов от вредителей.
15:45:38 01-08-2025
Гость (14:33:06 01-08-2025) В магазинах сейчас ничего полезного нет. Даже овощи и фрукты... Ну можно подумать, частники на продажу что то другое для вас таких выращивают😏
16:24:39 01-08-2025
Гость (15:45:38 01-08-2025) Ну можно подумать, частники на продажу что то другое для вас... Частники не могут отдельно для себя и на продажу выращивать абсолютно все. Вы видите перекупов с базы.
15:08:49 01-08-2025
Как только человек родился, он каждую секунду стал приближаться к своей смерти. Если следить за всем что сейчас каждый день пишут можно сойти с ума. Порой пишут просто противоположное, и пугают, пугают.
17:04:33 01-08-2025
ВВП (15:08:49 01-08-2025) Как только человек родился, он каждую секунду стал приближат... теломеры и нанороботы сделают человека вечно молодым и вообще бессмертным. В будущем в интернете будет профиль вашего тела - описания всех 20 миллионов клеток и наномашины будут в вашем теле жить и работать по этому профилю каждую милисекнду омолаживая клетки и убивая все вредные отклонения в клетках. И вот тогда человек будет идеально здоровым и юным и вечно молодым. Вот чем занимаются пендосы в кремневой долине сегодня. Кстати саморазмножающиеся биологические наномашины с программой убийства клеток брошенные на территорию врага будут убивать все живое. Страшное оружие!
16:58:39 01-08-2025
я видел карту Барнаула с отметками числа болеющих и померших от болезней
там весь центр города от речвокзала до октября помечен зоной - и приписка от рака легких
простоо дышат выхлопом который под горой в низине собирается. А люди покупают там за бешеные деньги квартиры не зная о том
и наоборот нищий старый поток в чистой экологичной зоне потому что зелени много хоть и дома разваливаются от старости