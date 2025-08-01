Колбаса, сладкая газировка и фастфуд крайне опасны для здоровья

01 августа 2025, 14:20, ИА Амител

Фастфуд, колбаса и газировка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Употребление ультрапереработанных продуктов связано с повышенным риском развития рака легких, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на исследование. Любители фастфуда, полуфабрикатов и сладостей подвергаются особой опасности.

В ходе работы специалисты изучили пищевые привычки более 100 тысяч участников – мужчин и женщин в возрасте 55-74 лет. Особое внимание уделялось потреблению так называемых UPF-продуктов: газированных напитков, колбасных изделий, готовых соусов и другой глубоко переработанной пищи.

«Результаты исследования оказались тревожными: у людей, ежедневно употреблявших около шести порций таких продуктов, риск развития рака легких был на 41% выше по сравнению с теми, кто ограничивался половиной порции. При этом вероятность появления немелкоклеточного рака возрастала на 37%, а мелкоклеточного – на 44%», - отмечается в журнале.

Ученые заявляют, что пока не могут утверждать о существовании прямой причинно-следственной связи, однако обращают внимание на состав ультрапереработанных продуктов. Такая пища обычно содержит минимальное количество полезных веществ, зато в избытке включает соль, сахар, вредные жиры и потенциально опасные соединения, образующиеся в процессе промышленной переработки, в том числе акролеин – вещество, присутствующее также в табачном дыме.

