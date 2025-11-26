Эксперт раскритиковал идею предоставлять скидку на бензин дисциплинированным водителям

Вице-президент НАС заявил amic.ru, что предложение поощрять примерных автомобилистов потребует новых затрат

26 ноября 2025, 07:00, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Инициатива о поощрении дисциплинированных водителей предоставлением им скидки на бензин отдает популизмом, поскольку никакой экономической и административной проработки не содержит, заявил amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минэнерго Сергею Цивилеву и руководителю Госавтоинспекции Михаилу Черникову с предложением ввести 10-процентную скидку на бензин для водителей, которые в течение месяца не привлекались за нарушение ПДД и не были виновниками ДТП. Скидка должна предоставляться на всех российских АЗС. Для этого следует создать канал обмена данными между ГАИ и агрегированными системами АЗС, чтобы в режиме онлайн проверять статус водителя. В качестве финансового механизма компенсации затрат АЗС предлагается рассмотреть возможность формирования целевого фонда за счет части средств, поступающих в бюджет от штрафов за наиболее социально опасные нарушения.Как отметил Ян Хайцеэр, не совсем понятно, каким образом Минэнерго и Минэкономразвития станут обязывать частные автозаправки предоставлять примерным автомобилистам скидки:

«Есть правила взаимоотношений государства и бизнеса. Конечно, любому владельцу авто хотелось бы такие бонусы получать, к тому же большинство из них стараются не нарушать правила дорожного движения и не попадать в ДТП. Но надо смотреть правде в глаза».

Собеседник считает, что такой проект просто не может быть реализован по целому ряду параметров: