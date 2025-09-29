Эксперт рассказал, какие автомобили лучше покупать до конца 2025 года

Соучредитель автосалона Autоsila рассказал о новых правилах импорта, перспективах подержанных авто и тенденциях в предпочтениях покупателей

29 сентября 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFG3Zg5W

Автомобили автоцентра / Фото: "Автосила"

Рынок продажи автомобилей за последние три года сильно изменился. Появилось множество новых моделей, а покупательские предпочтения стали более избирательными. Например, молодое поколение уделяет особое внимание внешнему виду и комплектации авто. Более взрослое – техническим характеристикам и стоимости обслуживания. Соучредитель одного из крупнейших барнаульских салонов по продаже автомобилей с пробегом Autоsila* Василий Воробьев рассказал amic.ru, что изменилось на рынке и какому автомобилю отдать предпочтение в конце 2025 года.

Новые правила импорта

В этом году особой популярностью пользовался "параллельный импорт". Однако 12 сентября Минпромторг внес существенные коррективы в порядок ввоза машин из-за рубежа.

«В ближайшее время утвердят новую систему расчета утилизационного сбора. Формулу дополнят привязкой к мощности двигателя и прогрессивной шкалой», – рассказал Василий Воробьев.

По его словам, льготная ставка сбора для физических лиц при ввозе авто для личного пользования сохранится лишь для машин с двигателем до 160 л. с. Для большинства категорий сумма увеличится. Эксперт считает, что это фактически завершает волну покупок автомобилей из Южной Кореи. Автомобиль / Фото: автоцентр "Автосила" Законопроект, по его мнению, внесет важные изменения в реальность авторынка. Среди плюсов:

рынок подержанных автомобилей в России станет более динамичным, что благоприятно скажется на экономике;

покупка машин с пробегом станет прозрачнее, ведь осмотреть автомобиль в наличии можно лично или при поддержке экспертов, убедившись в его состоянии и юридической чистоте.

«Я наблюдал, как в непростой для экономики период люди отдавали деньги за границу в поисках лучшего варианта. В итоге часто сталкивались с обманом со стороны случайных продавцов, которые еще вчера не знали разницы между седаном и кроссовером. Сегодня такие "специалисты" дистанционно проводят осмотры разных машин без должных знаний и опыта», – пояснил эксперт.

Динамика рынка

Сейчас видна тенденция, что среди молодежи постепенно снижается интерес к японским маркам – в приоритете немецкие бренды и Китай, которые удивляют оснащением и дизайном. У покупателей заметно вырос спрос на отечественные модели, особенно новые разработки Lada*, добавил Василий Воробьев.

По его мнению, не только новые ограничения на параллельный импорт усилят положительный эффект для внутреннего рынка.

«В последнее время продавцы часто сталкивались с отсутствием спроса на свои машины из-за застоя рынка. Но сейчас мы видим оживление благодаря снижению ключевой ставки ЦБ», – подчеркнул соучредитель автоцентра.

Он уверен, что рынок ждет положительная динамика, и советует сейчас обращать внимание на так называемые "дилерские" автомобили с пробегом. Во-первых, их историю легко проверить в открытых базах: наличие ДТП, количество владельцев, периоды эксплуатации. Во-вторых, машина доступна здесь и сейчас, без ожидания и риска получить "кота в мешке".

Автомобиль / Фото: автоцентр "Автосила"

В автосалоне Autоsila можно как купить, так и продать автомобиль. В наличии – более 120 проверенных моделей. Работает программа Trade-in* с возможностью доплаты в обе стороны. Кроме того, предлагают услугу комиссионной продажи: авто принимают, профессионально готовят и реализуют, освобождая владельца от лишних забот.

Автосалон Autosila (ООО "Автосила22")

Адрес: Барнаул, ул. Телефонная, 145

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 19:00

Ссылка "2ГИС"

Сайт*Autоsila ("Автосила"); Lada ("Лада"); Trade-in ("Трейд-ин")

Реклама