Визитная карточка. Как в Алтайском крае производят мед с тонким ароматом местных трав

В 2024 году в крае произвели почти 5,5 тыс. тонн товарного меда – это самый большой объем среди всех регионов страны

25 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Что такое мед? Одни скажут – сладкое лакомство, другие – природный лекарь. Но на самом деле это больше чем просто продукт. Это настоящий код природы, в котором зашифрованы ароматы трав и сила солнца. И именно Алтайский край стал хранителем этого кода, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Каждый год в нашем регионе собирают тысячи тонн меда – от привычного разнотравья до редкого высокогорного. Сотни людей трудятся, чтобы этот дар природы мог радовать жителей не только России, но и всего мира.

Сейчас у алтайской компании "Медовый край" горячее время. Здесь ежедневно принимают свежий мед, очищают, фильтруют, купажируют и фасуют. Все это требует бережного отношения к продукту, чтобы сохранить его природные качества.

«Мед поступает к нам уже собранным от пчеловодов, с которыми мы сотрудничаем на постоянной основе много лет. К выбору партнеров относимся очень ответственно. Мы являемся носителем бренда "Алтайский мед" – и это гарантия того, что наша продукция действительно алтайская», – рассказала директор по производству компании Елена Лужнова.

Еще один медовый флагман региона – компания "Алтай-Старовер". Она появилась 30 лет назад, когда ее основал травник Александр Холмогоров. Все их травяные сборы, бальзамы и чаи создаются по авторским рецептам, основанным на традициях народной медицины. Но первым продуктом был, конечно, мед. Он и сегодня остается визитной карточкой компании: дягилевый, горный, гречишный, таежный, мед из разнотравья и подсолнечника – здесь его производят исключительно на заказ, работая только с проверенными пасеками.

«Мед у нас фасуется весь вручную. Сейчас для сотрудников самая жаркая пора: заявок много, меда тоже. Хорошо, что пока он еще жидкий и легко фасуется. Когда же мед начинает густеть, мы его не греем, а аккуратно размешиваем вручную до однородной консистенции. Процесс трудоемкий, и без мужской силы здесь не обойтись», – отметила начальник производства Наталья Шихова.

Об алтайском мёде профессионалы говорят так: стоит лишь открыть емкость – и сразу понимаешь, откуда он. Насыщенный вкус и тонкий аромат с богатством местных трав и цветов невозможно спутать. Разбираться в его свойствах – отдельная наука. Ей обучают в аграрном и техническом университетах и в профильных колледжах. Но самые ценные знания приходят на предприятиях, рядом с опытными технологами.

По данным Росстата, в прошлом году в Алтайском крае произвели почти 5,5 тыс. тонн товарного меда – это самый большой объем среди всех регионов страны. Впервые за всю историю пчеловодства наш край стал медовым лидером России. И это особая гордость – работать среди первых.