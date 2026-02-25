Короткий дневной сон (15–20 минут) улучшает физическую и умственную активность

25 февраля 2026, 11:01, ИА Амител

Многие задаются вопросом: полезен ли дневной сон или лучше обходиться без него? Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема Магомедова в беседе с РИА Новости дала четкий ответ.

«В идеале дневной сон — это 15–20 минут, то есть не полный цикл сна. Такой сон приведет к улучшению физической и умственной деятельности», — рассказала специалист.

По словам Магомедовой, наиболее эффективным дневной отдых будет в первой половине дня. Главное — не затягивать: более продолжительный сон может привести к обратному эффекту — чувству разбитости и вялости.