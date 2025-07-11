Эксперт рассказал об опасности употребления горячей кукурузы на пляже

Некоторым людям такая еда и вовсе противопоказана

11 июля 2025, 15:20, ИА Амител

Фото: engin akyurt / unsplash.com

Пляжная кукуруза может стать причиной отравлений и обострения хронических заболеваний, предупредил доцент кафедры индустрии питания Российского биотехнологического университета Дмитрий Быстров в интервью "Ленте.ру".

По словам эксперта, продукт часто готовят с нарушением санитарных норм: кукуруза может быть собрана у дорог и лежать в открытом виде, привлекая мух и бактерии. При длительном хранении на жаре в ней размножаются сальмонеллы, кишечная палочка и стафилококк.

Дополнительный риск несут избыток соли и масла в чанах, что вредно для людей с гипертонией и болезнями почек. А избыточное количество клетчатки может вызвать метеоризм и тяжесть в желудке. Людям с гастритом, язвой или панкреатитом такая пища противопоказана.

Быстров советует выбирать кукурузу у проверенных продавцов, где ее готовят при покупателе и хранят в закрытых контейнерах. Следует избегать кукурузы с неестественным блеском, сухой, перегретой или с кисловатым запахом. При возможности – промыть перед употреблением.

Детям и людям с чувствительным ЖКТ такую еду лучше ограничить.