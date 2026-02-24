Экономист назвала главную опасность кредитки с лимитом 50 тысяч рублей

Небольшой лимит воспринимается как долг, который легко закрыть с зарплаты

24 февраля 2026, 14:27, ИА Амител

Банковские дебетовые карты / Фото: amic.ru

Экономист Ольга Гогаладзе в беседе с агентством "Прайм" предупредила, что использование кредитной карты с лимитом 30–50 тысяч рублей нередко приводит к образованию значительной задолженности, несмотря на кажущуюся безопасность такого инструмента.

«Небольшой лимит воспринимается как "нестрашный долг", который легко закрыть с зарплаты. В результате человек начинает использовать кредитку для повседневных трат: продукты, маркетплейсы, такси, подписки. Расходы дробятся на мелкие суммы и психологически не ощущаются как заемные деньги», — пояснила эксперт.

По словам Гогаладзе, ключевой момент, запускающий цепочку проблем, — внесение лишь минимального платежа в льготный период вместо полной выплаты задолженности.

Как правило, минимальный платеж составляет 3–5% от суммы долга. При годовых ставках по кредитным картам на уровне 20–30% остаток задолженности стремительно растет. В итоге переплата за год может достигнуть 15–20 тысяч рублей.

Кроме того, пользователи часто упускают из виду скрытые расходы. Так, снятие наличных с кредитной карты обычно аннулирует льготный период. Переводы между счетами могут облагаться повышенной процентной ставкой.

При этом банки нередко подключают платные услуги — страховки, уведомления, сервисные пакеты, — что дополнительно увеличивает финансовую нагрузку.

«Если без кредитки вам не хватает до зарплаты, это сигнал о системных проблемах с бюджетом», — заключила экономист.

Ольга Гогаладзе советует использовать кредитную карту исключительно как инструмент краткосрочного беспроцентного финансирования. Главное правило — полностью погашать задолженность до окончания льготного периода.