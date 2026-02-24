Экономист назвала главную опасность кредитки с лимитом 50 тысяч рублей
Небольшой лимит воспринимается как долг, который легко закрыть с зарплаты
24 февраля 2026, 14:27, ИА Амител
Экономист Ольга Гогаладзе в беседе с агентством "Прайм" предупредила, что использование кредитной карты с лимитом 30–50 тысяч рублей нередко приводит к образованию значительной задолженности, несмотря на кажущуюся безопасность такого инструмента.
«Небольшой лимит воспринимается как "нестрашный долг", который легко закрыть с зарплаты. В результате человек начинает использовать кредитку для повседневных трат: продукты, маркетплейсы, такси, подписки. Расходы дробятся на мелкие суммы и психологически не ощущаются как заемные деньги», — пояснила эксперт.
По словам Гогаладзе, ключевой момент, запускающий цепочку проблем, — внесение лишь минимального платежа в льготный период вместо полной выплаты задолженности.
Как правило, минимальный платеж составляет 3–5% от суммы долга. При годовых ставках по кредитным картам на уровне 20–30% остаток задолженности стремительно растет. В итоге переплата за год может достигнуть 15–20 тысяч рублей.
Кроме того, пользователи часто упускают из виду скрытые расходы. Так, снятие наличных с кредитной карты обычно аннулирует льготный период. Переводы между счетами могут облагаться повышенной процентной ставкой.
При этом банки нередко подключают платные услуги — страховки, уведомления, сервисные пакеты, — что дополнительно увеличивает финансовую нагрузку.
«Если без кредитки вам не хватает до зарплаты, это сигнал о системных проблемах с бюджетом», — заключила экономист.
Ольга Гогаладзе советует использовать кредитную карту исключительно как инструмент краткосрочного беспроцентного финансирования. Главное правило — полностью погашать задолженность до окончания льготного периода.
15:14:30 24-02-2026
у меня на всех дебетовых стоит ограничение 1000 руб. - проверьте свои-то карты. там по умолчанию 200 000 р без пинкода снимать - вот ворота для мошенников
22:23:15 24-02-2026
Такая сумма на кредитке это вообще ни о чём. Что можно приобрести, какую крупную покупку сделать на такие "деньги"? Банки только дурят людям голову и наживаются на них.
10:39:20 25-02-2026
Гость (22:23:15 24-02-2026) Такая сумма на кредитке это вообще ни о чём. Что можно приоб... Так и есть. У меня была кредитка от Сбера на 400 т, и на днях банк прислал уведомление о снижении лимита до 150 т, без объяснения причин. Хотя уровень ЗП у меня ни на копейку не упал и кредиткой активно пользовался, правда гасил все в установленные сроки, на проценты кредитные ни разу не попадал, банку видимо это и не понравилось.