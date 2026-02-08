Эксперты предупредили россиян о новой схеме мошенничества с индексацией выплат

Мошенники создают поддельные боты и приложения, предлагая проверить "повышение ЕДВ"

08 февраля 2026, 22:00, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

В феврале мошенники активно используют тему ежегодной индексации социальных выплат для обмана россиян. Как сообщили РИА Новости на платформе "Мошеловка" Народного фронта, преступники создают в соцсетях и мессенджерах поддельные боты и приложения с предложением "проверить, насколько повысилась ваша единая денежная выплата (ЕДВ) в феврале".

После установки такое приложение оказывается вредоносным: оно либо крадет данные банковских программ, либо устанавливает шпионские модули.

Другая схема работает через Telegram-бота, который запрашивает СНИЛС, ИНН и номер карты "для проверки права на индексацию". После ввода этих данных происходит списание средств или их хищение с помощью социальной инженерии.

Основной целью аферистов становятся пенсионеры и получатели социальных выплат, которые в феврале ожидают перерасчета.

Эксперты настоятельно рекомендуют проверять информацию о выплатах только через официальные источники: портал "Госуслуги", сайт Социального фонда России (СФР) или его отделения.