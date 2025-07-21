Эксперты: сбоев в работе мобильного интернета в России станет еще больше

Привести к этому может требование о переходе операторов данных на российское программное обеспечение

21 июля 2025, 20:55, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Плановый переход операторов персональных данных на российское программное обеспечение, который может стать обязательным с 2027 года, может привести к увеличению числа серьезных ИТ-сбоев в их системах на 40–45%. Как сообщает "Газета.ru", об этом заявил управляющий партнер аналитической компании "Монк Диджитал Лаб" Николай Ганюшкин.

Речь идет о поручении председателя правительства Михаила Мишустина, согласно которому Минцифры, ФСБ и ФСТЭК должны до 1 декабря 2025 года доработать законодательство, которое обязывает операторов персональных данных пользоваться только отечественным ПО. Полностью завершиться переход должен в 2027 году.

Аналитики "Монк Диджитал Лаб" уже заметили рост числа серьезных ИТ-сбоев на 25% в 2024 году среди компаний, которые начали переходить на российские системы управления данными. Если они полностью откажутся от иностранного ПО, то количество сбоев может вырасти.

"Экстраполяция данных за 2024 год на полный отказ от иностранного ПО показывает, что прирост аварий в диапазоне 40–45% выглядит консервативной оценкой. В ретейле, телеком-сфере и финансовой отрасли, где цепочки микросервисов особенно протяженные, прирост может оказаться ближе к верхней границе диапазона", – отметил Ганюшкин.

В качестве основных причин рисков эксперты называют высокую стоимость и сложность внедрения российского ПО, особенно для малого и среднего бизнеса. Кроме того, проблемными являются и сжатые сроки перехода, а также нехватка специалистов. Ганюшкин считает, что без внедрения современных систем мониторинга рост подобных инцидентов будет лавинообразным.