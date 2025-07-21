Власти назвали причину перебоев с мобильным интернетом в Барнауле
Мероприятия по повышению безопасности будут проводиться активнее в рабочие дни и периоды появления информационных угроз
Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Об этом заявили в оперативном штабе Алтайского края.
Сейчас в столице Алтайского края реализуются мероприятия по повышению режима информационной безопасности. Они нужны для пресечения потенциальных провокаций с использованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях.
Как отмечают правоохранители, ограничение работы мобильного интернета в отдельных районах Барнаула и других городах Алтайского края позволяет организовать мероприятия по контролю трафика и уменьшить количество уязвимых устройств, одновременно находящихся в Сети.
"Мероприятия будут интенсифицироваться в рабочие дни и периоды появления информационных угроз. Указанные меры обусловлены сохранением безопасности наших граждан", – добавили в ведомстве.
Напомним, что на перебои в работе мобильных операторов жители Барнаула жаловались в последние дни. Проблемы возникают преимущественно в центре города, а сталкивались с ними клиенты "Билайна", "Теле2" и МТС.
18:31:08 21-07-2025
сотовым операторам бумажку на бланке чиркните. чтобы пересчитали стоимость тарифа.
а то у меня на билайне 35р 60 коп /сутки, только это с инетом, а не с вайфаем от роутера.
я думаю, что ни я один дарить деньги не желаю
20:52:07 21-07-2025
А зачем нужен мобильный интернет который не работает или работает через одно известное место? Еще и платить за него как за нормальный.
21:22:55 21-07-2025
Гость (18:31:08 21-07-2025) сотовым операторам бумажку на бланке чиркните. чтобы пересчи... Да все не желают. Вот только и операторам и инициаторам на это глубоко плевать, у всех железная отмазка - "забота о безопасности" и "это не мы, это сверху". При этом у основной массы абонентов "вся жизнь" в телефоне, и ничего другого нет. Так что никуда не денутся, как платили так и будут платить хоть и не нравится всё это.
18:47:28 21-07-2025
Нельзя сначала предупредить, а потом экспериментировать. Я бы из дома не выходила.
19:14:22 21-07-2025
Кто-то думает как сделать сети производительнее, стабильнее годами, а тут 21ый век и давайте интернет поотключаем - ну "славно", чего еще сказать?!
19:35:14 21-07-2025
Все для нашего блага, вот только мы об этом не знаем
19:58:18 21-07-2025
Пусть мобильные операторы делают перерасчёт, я их даром кормить не собираюсь!
22:47:48 21-07-2025
Гость (19:58:18 21-07-2025) Пусть мобильные операторы делают перерасчёт, я их даром корм... пусть
Куда вы обратились? вам пересчитали? не собирается он..бггг
20:31:02 21-07-2025
"периоды появления информационных угроз " - это чтобы бабушки не переводили деньги на безопасные счета? Для этого инет отключают? Что такое информационные угрозы? Или чтобы не критиковали Едро?
22:23:40 21-07-2025
Какой народ такие и бояре ...
22:58:25 21-07-2025
Я не понимаю, нагло вешать лапшу в каждом официальном сообщении это теперь обязателен правило наших любимых и уважаемых гос. органов? С каких это пор противодроновые меры стали мероприятиями "по уменьшению количества уязвимых устройств?" Мы должны верить в любую чушь? Пойду "1984" перечитаю, чтобы успокоиться.
23:50:20 21-07-2025
Один из основных вариантов: компании , предоставляющие проводной интернет лоббируют свои интересы. Раньше у всех нас был проводной, с развитием технологий многие от него отказались, перешли на мобильный вариант. Теперь придется возвращаться к проводному. Люди станут платить за 2 интернета. Ещё и плату повысят.
00:07:18 22-07-2025
Гость (18:31:08 21-07-2025) сотовым операторам бумажку на бланке чиркните. чтобы пересчи... Я уже влупил МТС заяву в личном кабинете на их сайте. Предложили вернуть 200 руб.
10:08:04 22-07-2025
Второй день не работает Мегафон в районе вокзала... а Билайн работает.
Логика? Нет, не слышали.
Шутники.
10:10:17 22-07-2025
ну нет у вас интеренета в телефоне ну так телефон то чтобы звонить
книжку возьмитье почитайте, погулять сходите
10:13:37 22-07-2025
видите ли проводной интернет это ваш фиксированный паспорт и адрес квартиры на любом трафике а мобильный интеренет это флэш карта непонятно на чьи документы и возможно ворованная и в телефоне иностранного производства
поэтому вангую -мобильный интернет вообще отключат до лучших времен. Телефон будет чтоб звонить а не в интеренетах шариться
10:16:17 22-07-2025
С 24 по 26 Мишустин на Алтай прилетает. Думаю, что связь всем вырубят. Не будут ограничиваться перекрытием Чуйского тракта на 2-е суток.
10:17:18 22-07-2025
сколько же дебилов вокруг...
11:36:11 22-07-2025
Мечтаю о том времени когда на сотовом отключат интернет. Достану старую кнопочную Нокию и буду счастлив.
Не будет рабочих чатов с кучей заданий.
12:50:35 22-07-2025
Я в шоке то что просто отключат интернет
13:12:30 22-07-2025
О какой безопасности речь в нашей глуши,и на таком удалении от военных действий?Я понял бы это если касалось отключения в приграничных территориях.Но здесь то?Или это пробный шар ,чтобы совсем отключить интернет и лишить людей коммуникации?
18:54:35 22-07-2025
Кому из людей нужна эта безопасность? Главное чтоб интернет быстро работал, а о безопасности своего устройства я сам позабочусь, как и любой другой.
22:10:18 22-07-2025
Гость (18:54:35 22-07-2025) Кому из людей нужна эта безопасность? Главное чтоб интернет ... ну так то Белая в иркутской области подальше будет, болезный.
19:34:45 22-07-2025
Как жаль, что государство мешает людям жить нормальной жизнью.
Сломали половину интернета своими дурацкими железяками и делают вид что это не они.
Система, построенная на вранье своим гражданам, обречена.
СССР из-за этого плохо кончил. Эти пошли по его стопам.
12:27:55 23-07-2025
Да такое не только в Барнауле, а ещё много где, и почему эти блокировки коснулись например такого города как Полевской
15:44:03 23-07-2025
Гость (18:47:28 21-07-2025) Нельзя сначала предупредить, а потом экспериментировать. Я б... Любовь.. А я бы наоборот уехала бы подальше от пл.Октября,где рядом живу. Да и тариф у меня не хилый на Теле 2
15:45:13 23-07-2025
Сначала цифровизируют что можно и что нельзя, а потом вот так.
01:05:08 31-07-2025
О какой такой мифической безопасности речь идет? Когда на каждом втором жилом доме и каждой больнице стоят сотовые излучатели в количестве 4 штуки в среднем, облучающие жителей и больных людей, то никакой безопасности не существует в принципе. Господа опасаются, что мы прочитаем на яндексе о том, что началась третья мировая война из-за их дач в Красной поляне в Крыму и спросим их как они могли это допустить и каким местом думали? Так мы уже все прочитали и все про них давно поняли. Вай фай свой засуньте себе в ж...