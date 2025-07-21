НОВОСТИПроисшествия

Власти назвали причину перебоев с мобильным интернетом в Барнауле

Мероприятия по повышению безопасности будут проводиться активнее в рабочие дни и периоды появления информационных угроз

21 июля 2025, 18:21, ИА Амител

Барнаульцы сидят в интернете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Об этом заявили в оперативном штабе Алтайского края.

Сейчас в столице Алтайского края реализуются мероприятия по повышению режима информационной безопасности. Они нужны для пресечения потенциальных провокаций с использованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях. 

Как отмечают правоохранители, ограничение работы мобильного интернета в отдельных районах Барнаула и других городах Алтайского края позволяет организовать мероприятия по контролю трафика и уменьшить количество уязвимых устройств, одновременно находящихся в Сети. 

"Мероприятия будут интенсифицироваться в рабочие дни и периоды появления информационных угроз. Указанные меры обусловлены сохранением безопасности наших граждан", – добавили в ведомстве. 

Напомним, что на перебои в работе мобильных операторов жители Барнаула жаловались в последние дни. Проблемы возникают преимущественно в центре города, а сталкивались с ними клиенты "Билайна", "Теле2" и МТС. 

Барнаул Мобильная связь

Комментарии 28

Гость
Гость

18:31:08 21-07-2025

сотовым операторам бумажку на бланке чиркните. чтобы пересчитали стоимость тарифа.
а то у меня на билайне 35р 60 коп /сутки, только это с инетом, а не с вайфаем от роутера.
я думаю, что ни я один дарить деньги не желаю

  98 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:52:07 21-07-2025

А зачем нужен мобильный интернет который не работает или работает через одно известное место? Еще и платить за него как за нормальный.

  50 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:22:55 21-07-2025

Гость (18:31:08 21-07-2025) сотовым операторам бумажку на бланке чиркните. чтобы пересчи... Да все не желают. Вот только и операторам и инициаторам на это глубоко плевать, у всех железная отмазка - "забота о безопасности" и "это не мы, это сверху". При этом у основной массы абонентов "вся жизнь" в телефоне, и ничего другого нет. Так что никуда не денутся, как платили так и будут платить хоть и не нравится всё это.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:47:28 21-07-2025

Нельзя сначала предупредить, а потом экспериментировать. Я бы из дома не выходила.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:14:22 21-07-2025

Кто-то думает как сделать сети производительнее, стабильнее годами, а тут 21ый век и давайте интернет поотключаем - ну "славно", чего еще сказать?!

  45 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:35:14 21-07-2025

Все для нашего блага, вот только мы об этом не знаем

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:18 21-07-2025

Пусть мобильные операторы делают перерасчёт, я их даром кормить не собираюсь!

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:47:48 21-07-2025

Гость (19:58:18 21-07-2025) Пусть мобильные операторы делают перерасчёт, я их даром корм... пусть
Куда вы обратились? вам пересчитали? не собирается он..бггг

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:31:02 21-07-2025

"периоды появления информационных угроз " - это чтобы бабушки не переводили деньги на безопасные счета? Для этого инет отключают? Что такое информационные угрозы? Или чтобы не критиковали Едро?

  32 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:40 21-07-2025

Какой народ такие и бояре ...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей.

22:58:25 21-07-2025

Я не понимаю, нагло вешать лапшу в каждом официальном сообщении это теперь обязателен правило наших любимых и уважаемых гос. органов? С каких это пор противодроновые меры стали мероприятиями "по уменьшению количества уязвимых устройств?" Мы должны верить в любую чушь? Пойду "1984" перечитаю, чтобы успокоиться.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:50:20 21-07-2025

Один из основных вариантов: компании , предоставляющие проводной интернет лоббируют свои интересы. Раньше у всех нас был проводной, с развитием технологий многие от него отказались, перешли на мобильный вариант. Теперь придется возвращаться к проводному. Люди станут платить за 2 интернета. Ещё и плату повысят.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:07:18 22-07-2025

Гость (18:31:08 21-07-2025) сотовым операторам бумажку на бланке чиркните. чтобы пересчи... Я уже влупил МТС заяву в личном кабинете на их сайте. Предложили вернуть 200 руб.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:08:04 22-07-2025

Второй день не работает Мегафон в районе вокзала... а Билайн работает.
Логика? Нет, не слышали.
Шутники.
Логика? Нет, не слышали.
Шутники.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:17 22-07-2025

ну нет у вас интеренета в телефоне ну так телефон то чтобы звонить
книжку возьмитье почитайте, погулять сходите

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

10:13:37 22-07-2025

видите ли проводной интернет это ваш фиксированный паспорт и адрес квартиры на любом трафике а мобильный интеренет это флэш карта непонятно на чьи документы и возможно ворованная и в телефоне иностранного производства
поэтому вангую -мобильный интернет вообще отключат до лучших времен. Телефон будет чтоб звонить а не в интеренетах шариться

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ПМ

10:16:17 22-07-2025

С 24 по 26 Мишустин на Алтай прилетает. Думаю, что связь всем вырубят. Не будут ограничиваться перекрытием Чуйского тракта на 2-е суток.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:18 22-07-2025

сколько же дебилов вокруг...

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дэн

11:36:11 22-07-2025

Мечтаю о том времени когда на сотовом отключат интернет. Достану старую кнопочную Нокию и буду счастлив.
Не будет рабочих чатов с кучей заданий.
Не будет рабочих чатов с кучей заданий.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:35 22-07-2025

Я в шоке то что просто отключат интернет

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:12:30 22-07-2025

О какой безопасности речь в нашей глуши,и на таком удалении от военных действий?Я понял бы это если касалось отключения в приграничных территориях.Но здесь то?Или это пробный шар ,чтобы совсем отключить интернет и лишить людей коммуникации?

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:54:35 22-07-2025

Кому из людей нужна эта безопасность? Главное чтоб интернет быстро работал, а о безопасности своего устройства я сам позабочусь, как и любой другой.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:10:18 22-07-2025

Гость (18:54:35 22-07-2025) Кому из людей нужна эта безопасность? Главное чтоб интернет ... ну так то Белая в иркутской области подальше будет, болезный.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:34:45 22-07-2025

Как жаль, что государство мешает людям жить нормальной жизнью.
Сломали половину интернета своими дурацкими железяками и делают вид что это не они.
Система, построенная на вранье своим гражданам, обречена.
СССР из-за этого плохо кончил. Эти пошли по его стопам.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Полев

12:27:55 23-07-2025

Да такое не только в Барнауле, а ещё много где, и почему эти блокировки коснулись например такого города как Полевской

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:03 23-07-2025

Гость (18:47:28 21-07-2025) Нельзя сначала предупредить, а потом экспериментировать. Я б... Любовь.. А я бы наоборот уехала бы подальше от пл.Октября,где рядом живу. Да и тариф у меня не хилый на Теле 2

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алексей

15:45:13 23-07-2025

Сначала цифровизируют что можно и что нельзя, а потом вот так.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

01:05:08 31-07-2025

О какой такой мифической безопасности речь идет? Когда на каждом втором жилом доме и каждой больнице стоят сотовые излучатели в количестве 4 штуки в среднем, облучающие жителей и больных людей, то никакой безопасности не существует в принципе. Господа опасаются, что мы прочитаем на яндексе о том, что началась третья мировая война из-за их дач в Красной поляне в Крыму и спросим их как они могли это допустить и каким местом думали? Так мы уже все прочитали и все про них давно поняли. Вай фай свой засуньте себе в ж...

  -1 Нравится
Ответить
