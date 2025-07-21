Власти назвали причину перебоев с мобильным интернетом в Барнауле

Мероприятия по повышению безопасности будут проводиться активнее в рабочие дни и периоды появления информационных угроз

21 июля 2025, 18:21, ИА Амител

Барнаульцы сидят в интернете / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Перебои с мобильным интернетом в Барнауле связаны с повышением режима безопасности на административных, логистических и промышленных объектах. Об этом заявили в оперативном штабе Алтайского края.

Сейчас в столице Алтайского края реализуются мероприятия по повышению режима информационной безопасности. Они нужны для пресечения потенциальных провокаций с использованием телекоммуникационных сетей, а также шпионажа с применением технических средств и уязвимостей передачи данных в мобильных сетях.

Как отмечают правоохранители, ограничение работы мобильного интернета в отдельных районах Барнаула и других городах Алтайского края позволяет организовать мероприятия по контролю трафика и уменьшить количество уязвимых устройств, одновременно находящихся в Сети.

"Мероприятия будут интенсифицироваться в рабочие дни и периоды появления информационных угроз. Указанные меры обусловлены сохранением безопасности наших граждан", – добавили в ведомстве.

Напомним, что на перебои в работе мобильных операторов жители Барнаула жаловались в последние дни. Проблемы возникают преимущественно в центре города, а сталкивались с ними клиенты "Билайна", "Теле2" и МТС.