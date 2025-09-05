Более всего за квартал подорожали квартиры улучшенного качества на первичном рынке

05 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Новый дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае элитные квартиры за квартал подешевели на 2,4%, сообщает Алтайкрайстат в своем статистическом докладе о социально-экономическом положении региона.

«Во II квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и на вторичном рынках жилья составили 98,9%и 103,7% соответственно. Более всего за квартал подорожали квартиры улучшенные на первичном рынке (на 1,2%) и квартиры среднего качества (типовые) на вторичном рынке жилья (на 4,8%)», – говорится в исследовании.

Согласно представленным данным, квартиры низкого качества на вторичном рынке подорожали на 1,3%.

Ранее сообщалось, что в Барнауле стоимость жилья показала почти максимальный рост среди российских городов.