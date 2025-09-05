Элитные квартиры немного подешевели на Алтае, а низкокачественные — подорожали
Более всего за квартал подорожали квартиры улучшенного качества на первичном рынке
05 сентября 2025, 15:30, ИА Амител
В Алтайском крае элитные квартиры за квартал подешевели на 2,4%, сообщает Алтайкрайстат в своем статистическом докладе о социально-экономическом положении региона.
«Во II квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и на вторичном рынках жилья составили 98,9%и 103,7% соответственно. Более всего за квартал подорожали квартиры улучшенные на первичном рынке (на 1,2%) и квартиры среднего качества (типовые) на вторичном рынке жилья (на 4,8%)», – говорится в исследовании.
Согласно представленным данным, квартиры низкого качества на вторичном рынке подорожали на 1,3%.
Ранее сообщалось, что в Барнауле стоимость жилья показала почти максимальный рост среди российских городов.
15:41:10 05-09-2025
низкокачественные квартиры? это какая- то новая категория жилья? как такое вообще может быть?
15:53:42 05-09-2025
Элен без ребят (15:41:10 05-09-2025) низкокачественные квартиры? это какая- то новая категория жи... вот на картинке в новости - именно оно.
17:29:10 05-09-2025
Элен без ребят (15:41:10 05-09-2025) низкокачественные квартиры? это какая- то новая категория жи... Продукт произведенный по технологии квартиры
18:02:06 05-09-2025
Гость (17:29:10 05-09-2025) Продукт произведенный по технологии квартиры... Идентичный качественному, произведенный в том же доме.
19:32:41 07-09-2025
Элен без ребят (15:41:10 05-09-2025) низкокачественные квартиры? это какая- то новая категория жи... Квартирасодержащий продукт😊
19:01:00 05-09-2025
На Алтае нет элитного жилья, поэтому обсуждать нечего.
08:39:00 06-09-2025
Гость (19:01:00 05-09-2025) На Алтае нет элитного жилья, поэтому обсуждать нечего. ... Есть.