Элитные квартиры немного подешевели на Алтае, а низкокачественные — подорожали

Более всего за квартал подорожали квартиры улучшенного качества на первичном рынке

05 сентября 2025, 15:30, ИА Амител

Новый дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новый дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае элитные квартиры за квартал подешевели на 2,4%, сообщает Алтайкрайстат в своем статистическом докладе о социально-экономическом положении региона.

«Во II квартале 2025 года по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и на вторичном рынках жилья составили 98,9%и 103,7% соответственно. Более всего за квартал подорожали квартиры улучшенные на первичном рынке (на 1,2%) и квартиры среднего качества (типовые) на вторичном рынке жилья (на 4,8%)», – говорится в исследовании.

Согласно представленным данным, квартиры низкого качества на вторичном рынке подорожали на 1,3%.

Ранее сообщалось, что в Барнауле стоимость жилья показала почти максимальный рост среди российских городов.

НОВОСТИБарнаул
Элен без ребят
Элен без ребят

15:41:10 05-09-2025

низкокачественные квартиры? это какая- то новая категория жилья? как такое вообще может быть?

Мусик
Мусик

15:53:42 05-09-2025

Элен без ребят (15:41:10 05-09-2025) низкокачественные квартиры? это какая- то новая категория жи... вот на картинке в новости - именно оно.

Гость
Гость

17:29:10 05-09-2025

Элен без ребят (15:41:10 05-09-2025) низкокачественные квартиры? это какая- то новая категория жи... Продукт произведенный по технологии квартиры

Гость
Гость

18:02:06 05-09-2025

Гость (17:29:10 05-09-2025) Продукт произведенный по технологии квартиры... Идентичный качественному, произведенный в том же доме.

Гость
Гость

19:32:41 07-09-2025

Элен без ребят (15:41:10 05-09-2025) низкокачественные квартиры? это какая- то новая категория жи... Квартирасодержащий продукт😊

Гость
Гость

19:01:00 05-09-2025

На Алтае нет элитного жилья, поэтому обсуждать нечего.

Musik
Musik

08:39:00 06-09-2025

Гость (19:01:00 05-09-2025) На Алтае нет элитного жилья, поэтому обсуждать нечего. ... Есть.

