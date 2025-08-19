В Барнауле стоимость жилья показала почти максимальный рост среди российских городов
Выше – только в Севастополе и еще одной региональной столице
19 августа 2025, 17:00, ИА Амител
В Барнауле средний рост стоимости жилья за последние 12 месяцев составил 28%, при этом по России этот показатель – 13%, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".
«В Барнауле средняя цена квадратного метра в августе 2025 года – 165,3 тыс. рублей. Динамика средней цены квадратного метра за год – 28%, за месяц – 2,9%», – говорится в исследовании.
Лидером роста стал Севастополь, где "квадрат" за 12 месяцев подорожал на 43%. Далее идет Оренбург – 32%. Третье место с Барнаулом делят Набережные Челны (28%).
Сколько стоит квадратный метр жилья в сибирских городах:
- Томск – 179,3 тыс. рублей;
- Иркутск – 170,2 тыс. рублей;
- Новосибирск – 168,4 тыс. рублей;
- Барнаул – 165,3 тыс. рублей;
- Омск – 155,8 тыс. рублей;
- Новокузнецк – 146,1 тыс. рублей;
- Кемерово – 145,6 тыс. рублей;
- Красноярск – 141,5 тыс. рублей.
«В среднем квадратный метр жилья в России, по данным анализа более 500 локаций, составляет 174,9 тыс. рублей», – выяснили аналитики.
Причины ускорения роста цен:
- в продажу выходит меньше новинок (а значит, и лотов на этапе котлована со сравнительно невысокой стоимостью квадратного метра);
- застройщики продолжают периодически индексировать цены;
- на рынке сохраняется дорогое проектное финансирование.
Как отметила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская, после периода околонулевой динамики спрос и цены на рынке новостроек начали увеличиваться. Этому способствовало снижение ключевой ставки: ипотека стала немного доступнее, а также активизировались владельцы депозитов, доходность которых заметно сократилась.
«Дальнейшая коррекция ключевой ставки приведет на рынок новых покупателей, а стоимость квадратного метра продолжит увеличиваться на 1–1,5% в месяц», – подчеркнула Елена Бобровская.
Ранее аналитики выяснили, что в Барнауле средний возраст домов на вторичном рынке составляет 25 лет, при этом дореволюционных – менее 0,1%.
17:26:13 19-08-2025
Вы серьезно ? новые покупатели?) кому было надо - купили когда ставки были до 10 процентов, кто может - покупает сейчас по льготным ставкам или нет. Зарплаты не успевают за ростом цен и ростом стоимости квадратного метра, никакого ажиотажа не будет ни сейчас, ни через год. И такого количества новостроек как было семь десять лет назад будет очень не скоро если будет. А стоимость квадратного метра уже закладывается на перспективу кстати
18:14:08 19-08-2025
Гость (17:26:13 19-08-2025) Вы серьезно ? новые покупатели?) кому было надо - купили ког...
Кстати, стоимость квадратного метра уже заложена и соответствует курсу доллара равному 200 рублям, а не 80 как сейчас. Поэтому либо доллар по 200, либо равновесная и экономически обоснованная стоимость квадратного метра - 65 тысяч/кв.м.
21:35:15 19-08-2025
Гость (18:14:08 19-08-2025) Кстати, стоимость квадратного метра уже заложена и соотв... не нужно писать здесь свои хотелки. Цена соответствует спросу, а курс объему валютных торгов на бирже
02:21:24 20-08-2025
Гость (21:35:15 19-08-2025) не нужно писать здесь свои хотелки. Цена соответствует спрос... Ты бы хоть поинтересовался, как валютный курс сейчас устанавливается. Валютных торгов на бирже уже давно нет.
17:41:23 19-08-2025
Максимальный рост! Значит качество растёт, так и Москву с Ленинградом догоним..
17:55:26 19-08-2025
Ждали,когда подешевеет. Спустя полгода пришлось купить интересующую квартиру на 300 тыс дороже. Другие ещё больше подорожали
18:23:30 19-08-2025
Люди едут из деревень и маленьких городов, причем сейчас это только возрастает. Продают живность , технику, берут ипотеку и покупают. Детям покупают,поэтому недорогое жилье улетает, как горячие пирожки. Элитное продают долго. Очень долгою
19:36:10 19-08-2025
Зато зарплаты самые низкие
22:17:49 19-08-2025
Гость (19:36:10 19-08-2025) Зато зарплаты самые низкие... зарплаты здесь не причем, я уверен что жилищный вопрос вполне можно решать с любым доходом. Просто это будет вторичка без ремонта и не самая удачная локация в городе.
Многие начинали с комнат как первое жилье.
Сейчас пришло время когда ребенок пошел учиться в школу, а ему уже родители в новостройке студию в ипотеку прикупили)))).
19:58:00 19-08-2025
Барнаул столица мира! Горжусь!
21:04:39 19-08-2025
Гость (19:58:00 19-08-2025) Барнаул столица мира! Горжусь!... Бредить не надоело? Позорище.
20:45:51 19-08-2025
Ну вот! Можем же, когда захотим! А то всё на бедность жалуемся. ѣ
22:21:18 19-08-2025
Барнаул сила!!!
22:22:53 19-08-2025
Детройт
07:43:35 20-08-2025
Ну если государство поддерживает застройщиков, значит это кому-нибудь надо. Не успели ставки снизить, как СМИ начали ажиотаж создавать