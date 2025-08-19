В Барнауле стоимость жилья показала почти максимальный рост среди российских городов

Выше – только в Севастополе и еще одной региональной столице

19 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле средний рост стоимости жилья за последние 12 месяцев составил 28%, при этом по России этот показатель – 13%, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".

«В Барнауле средняя цена квадратного метра в августе 2025 года – 165,3 тыс. рублей. Динамика средней цены квадратного метра за год – 28%, за месяц – 2,9%», – говорится в исследовании.

Лидером роста стал Севастополь, где "квадрат" за 12 месяцев подорожал на 43%. Далее идет Оренбург – 32%. Третье место с Барнаулом делят Набережные Челны (28%).

Сколько стоит квадратный метр жилья в сибирских городах:

Томск – 179,3 тыс. рублей;

Иркутск – 170,2 тыс. рублей;

Новосибирск – 168,4 тыс. рублей;

Барнаул – 165,3 тыс. рублей;

– Омск – 155,8 тыс. рублей;

Новокузнецк – 146,1 тыс. рублей;

Кемерово – 145,6 тыс. рублей;

Красноярск – 141,5 тыс. рублей.

«В среднем квадратный метр жилья в России, по данным анализа более 500 локаций, составляет 174,9 тыс. рублей», – выяснили аналитики.

Причины ускорения роста цен:

в продажу выходит меньше новинок (а значит, и лотов на этапе котлована со сравнительно невысокой стоимостью квадратного метра);

застройщики продолжают периодически индексировать цены;

на рынке сохраняется дорогое проектное финансирование.

Как отметила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская, после периода околонулевой динамики спрос и цены на рынке новостроек начали увеличиваться. Этому способствовало снижение ключевой ставки: ипотека стала немного доступнее, а также активизировались владельцы депозитов, доходность которых заметно сократилась.

«Дальнейшая коррекция ключевой ставки приведет на рынок новых покупателей, а стоимость квадратного метра продолжит увеличиваться на 1–1,5% в месяц», – подчеркнула Елена Бобровская.

Ранее аналитики выяснили, что в Барнауле средний возраст домов на вторичном рынке составляет 25 лет, при этом дореволюционных – менее 0,1%.