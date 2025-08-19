НОВОСТИНедвижимость

В Барнауле стоимость жилья показала почти максимальный рост среди российских городов

Выше – только в Севастополе и еще одной региональной столице

19 августа 2025, 17:00, ИА Амител

Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство домов в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле средний рост стоимости жилья за последние 12 месяцев составил 28%, при этом по России этот показатель – 13%, выяснили эксперты "Циан.Аналитики".

«В Барнауле средняя цена квадратного метра в августе 2025 года – 165,3 тыс. рублей. Динамика средней цены квадратного метра за год – 28%, за месяц – 2,9%», – говорится в исследовании.

Лидером роста стал Севастополь, где "квадрат" за 12 месяцев подорожал на 43%. Далее идет Оренбург – 32%. Третье место с Барнаулом делят Набережные Челны (28%).

Сколько стоит квадратный метр жилья в сибирских городах:

  • Томск – 179,3 тыс. рублей; 
  • Иркутск – 170,2 тыс. рублей; 
  • Новосибирск – 168,4 тыс. рублей;
  • Барнаул – 165,3 тыс. рублей;
  • Омск – 155,8 тыс. рублей;
  • Новокузнецк – 146,1 тыс. рублей;
  • Кемерово – 145,6 тыс. рублей;
  • Красноярск – 141,5 тыс. рублей.

«В среднем квадратный метр жилья в России, по данным анализа более 500 локаций, составляет 174,9 тыс. рублей», – выяснили аналитики.

Причины ускорения роста цен:

  • в продажу выходит меньше новинок (а значит, и лотов на этапе котлована со сравнительно невысокой стоимостью квадратного метра);
  • застройщики продолжают периодически индексировать цены;
  • на рынке сохраняется дорогое проектное финансирование.

Как отметила эксперт "Циан.Аналитики" Елена Бобровская, после периода околонулевой динамики спрос и цены на рынке новостроек начали увеличиваться. Этому способствовало снижение ключевой ставки: ипотека стала немного доступнее, а также активизировались владельцы депозитов, доходность которых заметно сократилась.

«Дальнейшая коррекция ключевой ставки приведет на рынок новых покупателей, а стоимость квадратного метра продолжит увеличиваться на 1–1,5% в месяц», – подчеркнула Елена Бобровская.

Ранее аналитики выяснили, что в Барнауле средний возраст домов на вторичном рынке составляет 25 лет, при этом дореволюционных – менее 0,1%.

Загородный дом / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Загородные дома на Алтае за лето рекордно подорожали даже по российским меркам

Речь идет о Республике Алтай, а в Алтайском крае, наоборот, чуть-чуть подешевели из-за падения спроса
Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

17:26:13 19-08-2025

Вы серьезно ? новые покупатели?) кому было надо - купили когда ставки были до 10 процентов, кто может - покупает сейчас по льготным ставкам или нет. Зарплаты не успевают за ростом цен и ростом стоимости квадратного метра, никакого ажиотажа не будет ни сейчас, ни через год. И такого количества новостроек как было семь десять лет назад будет очень не скоро если будет. А стоимость квадратного метра уже закладывается на перспективу кстати

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:08 19-08-2025

Гость (17:26:13 19-08-2025) Вы серьезно ? новые покупатели?) кому было надо - купили ког...
Кстати, стоимость квадратного метра уже заложена и соответствует курсу доллара равному 200 рублям, а не 80 как сейчас. Поэтому либо доллар по 200, либо равновесная и экономически обоснованная стоимость квадратного метра - 65 тысяч/кв.м.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:35:15 19-08-2025

Гость (18:14:08 19-08-2025) Кстати, стоимость квадратного метра уже заложена и соотв... не нужно писать здесь свои хотелки. Цена соответствует спросу, а курс объему валютных торгов на бирже

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

02:21:24 20-08-2025

Гость (21:35:15 19-08-2025) не нужно писать здесь свои хотелки. Цена соответствует спрос... Ты бы хоть поинтересовался, как валютный курс сейчас устанавливается. Валютных торгов на бирже уже давно нет.

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

17:41:23 19-08-2025

Максимальный рост! Значит качество растёт, так и Москву с Ленинградом догоним..

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:26 19-08-2025

Ждали,когда подешевеет. Спустя полгода пришлось купить интересующую квартиру на 300 тыс дороже. Другие ещё больше подорожали

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:23:30 19-08-2025

Люди едут из деревень и маленьких городов, причем сейчас это только возрастает. Продают живность , технику, берут ипотеку и покупают. Детям покупают,поэтому недорогое жилье улетает, как горячие пирожки. Элитное продают долго. Очень долгою

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:36:10 19-08-2025

Зато зарплаты самые низкие

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:17:49 19-08-2025

Гость (19:36:10 19-08-2025) Зато зарплаты самые низкие... зарплаты здесь не причем, я уверен что жилищный вопрос вполне можно решать с любым доходом. Просто это будет вторичка без ремонта и не самая удачная локация в городе.

Многие начинали с комнат как первое жилье.

Сейчас пришло время когда ребенок пошел учиться в школу, а ему уже родители в новостройке студию в ипотеку прикупили)))).

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:58:00 19-08-2025

Барнаул столица мира! Горжусь!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:04:39 19-08-2025

Гость (19:58:00 19-08-2025) Барнаул столица мира! Горжусь!... Бредить не надоело? Позорище.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:45:51 19-08-2025

Ну вот! Можем же, когда захотим! А то всё на бедность жалуемся. ѣ

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Риэлтор

22:21:18 19-08-2025

Барнаул сила!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:22:53 19-08-2025

Детройт

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:43:35 20-08-2025

Ну если государство поддерживает застройщиков, значит это кому-нибудь надо. Не успели ставки снизить, как СМИ начали ажиотаж создавать

  9 Нравится
Ответить
