Элитный офис для управляющей компании построят в новом районе Барнаула
Проект презентовали 2 октября на заседании градсовета
04 октября 2025, 06:25, ИА Амител
Административное здание планируют построить по адресу улица Христенко, 5а, в новом районе краевой столицы. За последние годы там появились новые жилые кварталы. В будущем двухэтажном офисе планирует разместиться, в том числе, управляющая компания строящегося ЖК "Елочка". Проект презентовали на заседании градсовета 2 октября.
Что известно о здании?
Проект презентовал архитектор Вадим Ломакин. Заказчиком выступила компания "Строительная инициатива".
Земельный участок находится в квартале 2025. К слову, это последний объект, который должен быть построен в данном квартале. Здание будет двухэтажным. Подразумевается свободная планировка помещений. Появятся хозяйственное и санитарно-бытовое помещения. Оформление и колористическое решение фасада выполнено с учетом цветовой гаммы существующей окружающей застройки жилого комплекса.
Что сказали о проекте эксперты?
Да по сути, ничего. Учитывая масштаб проекта, его приняли без замечаний.
08:43:08 04-10-2025
элитный офис для дармоедов. лучше бы поликлинику или ДС построили.
12:45:57 05-10-2025
Элен без ребят (08:43:08 04-10-2025) элитный офис для дармоедов. лучше бы поликлинику или ДС пост... что мешает? бери да строй.