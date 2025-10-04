Элитный офис для управляющей компании построят в новом районе Барнаула

Проект презентовали 2 октября на заседании градсовета

04 октября 2025, 06:25, ИА Амител

Застройка квартала 2025 в Барнауле / Фото: ООО "АльфА-ПроекТ"

Административное здание планируют построить по адресу улица Христенко, 5а, в новом районе краевой столицы. За последние годы там появились новые жилые кварталы. В будущем двухэтажном офисе планирует разместиться, в том числе, управляющая компания строящегося ЖК "Елочка". Проект презентовали на заседании градсовета 2 октября.

Что известно о здании?

Проект презентовал архитектор Вадим Ломакин. Заказчиком выступила компания "Строительная инициатива".

Земельный участок находится в квартале 2025. К слову, это последний объект, который должен быть построен в данном квартале. Здание будет двухэтажным. Подразумевается свободная планировка помещений. Появятся хозяйственное и санитарно-бытовое помещения. Оформление и колористическое решение фасада выполнено с учетом цветовой гаммы существующей окружающей застройки жилого комплекса.

Что сказали о проекте эксперты?

Да по сути, ничего. Учитывая масштаб проекта, его приняли без замечаний.