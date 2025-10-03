Дом, похожий на огромный белый пакет, хотят построить в Барнауле рядом с будущим парком

На градсовете показали эскизы предполагаемой высотки на улице Малахова

03 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Проект дома на улице Малахова / Фото: ПМ "Планета"

Жилой комплекс высотой 17 этажей планируют возвести в Барнауле по адресу улица Малахова, 134а. Рядом располагается ВДНХ и будущий большой парк, который строят за ТРЦ "Европа". Предварительную концепцию здания рассмотрели 2 октября на заседании градсовета. Эксперты довольно быстро ознакомились с проектом дома, который им напоминал огромный белый пакет. Интересно, что ранее земельный участок, судя по всему, принадлежал клубу по хоккею на траве "Коммунальщик".

Каким будет здание?

Документацию разработала компания "Планета". Дом будет высотой 17 этажей и с подземной парковкой. Высота жилых этажей – 3 метра, высота первого – 3,9 метра, высота автостоянки – переменная. Въезд на территорию запроектирован с внутриквартального проезда. На территории появятся детские игровые и физкультурные площадки, площадки для отдыха взрослых. Проект предусматривает нормативный уровень озеленения.

Строить будут только в границах участка – около 2,6 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 128 квартир.

Подсветка подразумевается. Объект якобы органично вписан в окружающую среду. Однако конкретных расчетов сейчас нет, идет работа над проектом, поэтому авторы показали предварительную концепцию.

Что сказали эксперты?

В целом сделали ряд рекомендаций, которые разработчики должны учесть при более подробном рассмотрении проекта. Предприниматель Евгений Носенко лично приехал на место будущей застройки. Он не понимает, как дом "посадят" рядом с ВДНХ и парком за ТРЦ "Европа".

Представитель проектировщика объяснила, что все расчеты выполнены. В частности, расстояния до соседних домов позволяют строить на данном участке ЖК.

Евгений Носенко предложил при рассмотрении проекта в следующий раз объяснить лучше, как будут ходить пешеходы, какие школы и детские сады смогут посещать дети из этого дома.

Другие специалисты интересовались, как будут заезжать автомобили в ЖК, а также гулять пешеходы. Однако представитель проектировщика объяснила, что все будет сделано согласно нормативам.

Также члены градсовета пытались понять, почему застройщик хочет "воткнуть" в данной части краевой столицы дом белого цвета, когда рядом все жилые комплексы разноцветные.

Виктор Четошников уверен, что коэффициент площади застройки был подсчитан неверно, поэтому при государственной экспертизе у застройщика могут возникнуть проблемы. Кроме того, архитектор отмечает, что все объекты благоустройства должны располагаться в пределах земельного участка, а в данном проекте парковка "вылезает" на соседний.

Эксперты предложили разработать детальнее проектно-сметную документацию. Архитектор Сергей Шадрин также призвал пересмотреть цветовое решение здания, которое "напоминает огромный белый пакет".

В итоге обновленный и готовый проект представят на градсовете в ближайшее время.

Чем известен участок?

Как ранее писал amic.ru, тайный инвестор выкупил небольшой участок земли рядом со стадионом "Коммунальщик" на пересечении улиц Взлетной и Малахова и планирует там возвести неизвестный объект. Скорее всего, речь идет о площадке с гаражами. Жители соседних домов сообщали amic.ru, что уже заметили строительную технику рядом со стадионом. Президент и главный тренер "Коммунальщика" Владимир Кобзев подтвердил, что действительно продал небольшой участок рядом с ареной тайному инвестору и одновременно другу, который взамен пообещал вложить около 30–40 миллионов рублей в реконструкцию базы команды.