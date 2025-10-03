Дом, похожий на огромный белый пакет, хотят построить в Барнауле рядом с будущим парком
На градсовете показали эскизы предполагаемой высотки на улице Малахова
03 октября 2025, 08:15, ИА Амител
Жилой комплекс высотой 17 этажей планируют возвести в Барнауле по адресу улица Малахова, 134а. Рядом располагается ВДНХ и будущий большой парк, который строят за ТРЦ "Европа". Предварительную концепцию здания рассмотрели 2 октября на заседании градсовета. Эксперты довольно быстро ознакомились с проектом дома, который им напоминал огромный белый пакет. Интересно, что ранее земельный участок, судя по всему, принадлежал клубу по хоккею на траве "Коммунальщик".
Каким будет здание?
Документацию разработала компания "Планета". Дом будет высотой 17 этажей и с подземной парковкой. Высота жилых этажей – 3 метра, высота первого – 3,9 метра, высота автостоянки – переменная. Въезд на территорию запроектирован с внутриквартального проезда. На территории появятся детские игровые и физкультурные площадки, площадки для отдыха взрослых. Проект предусматривает нормативный уровень озеленения.
Строить будут только в границах участка – около 2,6 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 128 квартир.
Подсветка подразумевается. Объект якобы органично вписан в окружающую среду. Однако конкретных расчетов сейчас нет, идет работа над проектом, поэтому авторы показали предварительную концепцию.
Что сказали эксперты?
В целом сделали ряд рекомендаций, которые разработчики должны учесть при более подробном рассмотрении проекта. Предприниматель Евгений Носенко лично приехал на место будущей застройки. Он не понимает, как дом "посадят" рядом с ВДНХ и парком за ТРЦ "Европа".
Представитель проектировщика объяснила, что все расчеты выполнены. В частности, расстояния до соседних домов позволяют строить на данном участке ЖК.
Евгений Носенко предложил при рассмотрении проекта в следующий раз объяснить лучше, как будут ходить пешеходы, какие школы и детские сады смогут посещать дети из этого дома.
Другие специалисты интересовались, как будут заезжать автомобили в ЖК, а также гулять пешеходы. Однако представитель проектировщика объяснила, что все будет сделано согласно нормативам.
Также члены градсовета пытались понять, почему застройщик хочет "воткнуть" в данной части краевой столицы дом белого цвета, когда рядом все жилые комплексы разноцветные.
Виктор Четошников уверен, что коэффициент площади застройки был подсчитан неверно, поэтому при государственной экспертизе у застройщика могут возникнуть проблемы. Кроме того, архитектор отмечает, что все объекты благоустройства должны располагаться в пределах земельного участка, а в данном проекте парковка "вылезает" на соседний.
Эксперты предложили разработать детальнее проектно-сметную документацию. Архитектор Сергей Шадрин также призвал пересмотреть цветовое решение здания, которое "напоминает огромный белый пакет".
В итоге обновленный и готовый проект представят на градсовете в ближайшее время.
Чем известен участок?
Как ранее писал amic.ru, тайный инвестор выкупил небольшой участок земли рядом со стадионом "Коммунальщик" на пересечении улиц Взлетной и Малахова и планирует там возвести неизвестный объект. Скорее всего, речь идет о площадке с гаражами. Жители соседних домов сообщали amic.ru, что уже заметили строительную технику рядом со стадионом. Президент и главный тренер "Коммунальщика" Владимир Кобзев подтвердил, что действительно продал небольшой участок рядом с ареной тайному инвестору и одновременно другу, который взамен пообещал вложить около 30–40 миллионов рублей в реконструкцию базы команды.
09:19:15 03-10-2025
Прокуратуре есть повод всё тайное вывести в явное. Кобзев продал,за условную цену и сыт обещаниями. Смешно и грустно это читать.
09:31:03 03-10-2025
На месте стадиона = всё продали...............
09:34:23 03-10-2025
" Эксперты довольно быстро ознакомились с проектом дома, который им напоминал огромный белый пакет. "-------- Под какими веществами были так называемые "эксперты"?
09:37:46 03-10-2025
Гость (09:34:23 03-10-2025) " Эксперты довольно быстро ознакомились с проектом дома, кот... классический белый.
10:01:19 03-10-2025
Как всё в этом мире взаимосвязано.
Сначала маленький мальчик взял спички и сжёг всё это "хоккейное с мячём"
А теперь приличные люди участки пилят и десятки миллионов зарабатывают вследствие этого.
Спасибо мальчику!
10:04:09 03-10-2025
Гость (10:01:19 03-10-2025) Как всё в этом мире взаимосвязано.Сначала маленький маль... Думаете этот мальчик родственник застройщика?
11:41:36 03-10-2025
Гость (10:01:19 03-10-2025) Как всё в этом мире взаимосвязано.Сначала маленький маль... Открытый стадион с травяным покрытием гореть не может. Там сгорели только пристройки 1-2 этажа и сараи, с которых кстати начался пожар. Видимо вышли из возраста гонять в мяч с клюшками, решили сделать там парк с шашлыками.
10:03:33 03-10-2025
30-40 миллионов?
30-40=-10
Кто кому десять лямов будет должен по итогу?
10:28:20 03-10-2025
В таком стиле дома сейчас строят что тут такого...
А кто застройщик известно?
11:28:38 03-10-2025
Продали все !
15:10:53 03-10-2025
где там пакет? обычный дом
15:11:04 03-10-2025
Что за бредятина? Две школы в 2000 и 2001 кварталах перегружены, по 36 человек в классе, садики забиты, придомовой территории нет, Взлетная 24 часа колом стоит, рынок со своими блошиными торгами всё загадил, школа за Павликом - какой родитель отправит своего ребенка через 6-полосную магистраль? У нас реально все распилы в стране только через Бастрыкина можно остановить?
19:36:13 03-10-2025
Совершенно не думают ни о чем и ни о ком кроме денег. Взлетная 3 и 7 после постройки этого дома просто выехать со двора не смогут. После установки светофора перед выездом на Малахова там итак постоянный затор. Но нет, недостаточно, давайте воткнем еще 17-этажку. Нет предела возмущению!
21:22:01 03-10-2025
Жители начали сбор подписей против строительства. Люди возмущены. Вполне может повториться история дома на Гущина, когда люди вышли против строительства
09:28:42 04-10-2025
Пишу для администрации Барнаула, для ЦУР Алтайского края обратите внимание на данный вопрос, пока он не превратился в большую социальную проблему. Не возможно на этом участке что-то построить.
09:33:57 04-10-2025
Мамочки, приготовьтесь занимать очередь в 259 сад и 132 школу! Туда не пробиться будет!!! Кто выдает разрешение на строительство, подумайте о тех, кто уже живет в этом районе!
21:09:52 04-10-2025
Взлетная и так стоит в пробках. Какой гигант мысли её проектировал? И сюда же вешать ещё ЖК?
15:48:27 05-10-2025
Давайте как есть говорить - строить собрались под окнами ЖК Рубин! Прям на стадионе. А кто мне гарантирует, что дом трещинами не пойдет? Что наши квартиры и коммуникации не пострадают и дом не обрушится от такой стройки???!! Нельзя разрешать тут строить! Наши окна выходят на стадион. Летом солнце на этой строне светит с 13- 14 до заката, этот недодом закроет свет и будет темнота в квартире. В садик 259 мы встали как только родился ребенок и ждали 3 года очередь. А если еще желающие в виде жильцов прибавятся, другим вообще не дождаться очереди будет. Не понятно, как детей в 132 школу зачислять будут с таким количеством. ЦУР, Виктор Петрович Томенко, не допустите стройку напротив ЖК Рубин.