Эрнест и Глория. Названы самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Самыми популярными оказались имена Артем и Варвара

06 октября 2025, 19:30, ИА Амител

Мама с малышом / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Алтайском крае подвели итоги сентября по выбору имен для новорожденных. Список самых необычных имен опубликовало региональное Управление юстиции.

Среди мальчиков редкими оказались Алекс, Эрнест, Янис. При этом традиционно популярными остаются Артем, Михаил, Дмитрий.

Среди девочек родители чаще всего выбирали имена Варвара, Анна, София. В то же время в сентябре зафиксированы и уникальные случаи: новорожденных называли Амалия, Глория, Татьяна-Эльнора.