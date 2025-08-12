Еще один российский регион переводит чиновников и учителей на Max

Завершить интеграцию мессенджера планируют до конца 2025 года

12 августа 2025, 17:17, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

В Кировской области стартовало внедрение национального мессенджера Max. Как сообщает Newsler.ru, правительство региона издало распоряжение, по которому платформа должна стать цифровым средством связи между гражданами, органами власти, образовательными и социальными учреждениями.

Отвечать за реализацию проекта в регионе будет первый зампредседателя правительства Дмитрий Курдюмов. Также создан специальный штаб, в который вошли главы министерств, ведомств и представители органов власти.

Согласно дорожной карте, до 15 августа все исполнительные органы должны будут создать рабочие чаты. Также планируется запуск канала губернатора, создание родительских, школьных и педагогических чатов, интеграция сервиса с региональной системой образования, запуск чатов между УК и жильцами, отправка уведомлений о готовности документов, медицинских талонов и пособий.

Внедрение мессенджера должно завершиться до конца 2025 года. К этому времени Max должен стать полноценной площадкой для связи кировчан с госструктурами и получения различных сервисов.