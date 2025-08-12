НОВОСТИОбщество

Еще один российский регион переводит чиновников и учителей на Max

Завершить интеграцию мессенджера планируют до конца 2025 года

12 августа 2025, 17:17, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

В Кировской области стартовало внедрение национального мессенджера Max. Как сообщает Newsler.ru, правительство региона издало распоряжение, по которому платформа должна стать цифровым средством связи между гражданами, органами власти, образовательными и социальными учреждениями.

Отвечать за реализацию проекта в регионе будет первый зампредседателя правительства Дмитрий Курдюмов. Также создан специальный штаб, в который вошли главы министерств, ведомств и представители органов власти. 

Согласно дорожной карте, до 15 августа все исполнительные органы должны будут создать рабочие чаты. Также планируется запуск канала губернатора, создание родительских, школьных и педагогических чатов, интеграция сервиса с региональной системой образования, запуск чатов между УК и жильцами, отправка уведомлений о готовности документов, медицинских талонов и пособий.

Внедрение мессенджера должно завершиться до конца 2025 года. К этому времени Max должен стать полноценной площадкой для связи кировчан с госструктурами и получения различных сервисов.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

17:22:10 12-08-2025

А если не будут брать, отключим газ! ©

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:21:10 12-08-2025

Ничего не могу с собой поделать, читаю это слово на кириллице. 🤣 мах и всё тут! Да уж, дали они маху! Зачем использовать чужой алфавит, ведь это же "национальный", внутренний продукт? 🤷

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
5

11:19:12 13-08-2025

Гость (23:21:10 12-08-2025) Ничего не могу с собой поделать, читаю это слово на кириллиц... +100500, коллега.
Что мешало ИМ сей мессенджер наречь "ДоброЗвоном", "БлагоГласием" или "РодноВозгласом"?
Ну мах так мах, махом поговорим, махом картинки отправим, махом голосОвушку вышлем, хотя до сих пор не понимаю зачем сову раздевать.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:36:38 13-08-2025

Когда хоть врачам ещё и в мессенджерах общаться? (Как и учителям). Всем выдадут смартфоны и оплатят связь? Не приживется. Уж кому как не врачам это знать.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:34 13-08-2025

Скоро и наши подтянутся, куда ж без нас. Романенко это знак, пора.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Виталий

10:55:55 13-08-2025

Гость (23:21:10 12-08-2025) Ничего не могу с собой поделать, читаю это слово на кириллиц... А ты уверен что он национальный? О сферуме также говорили, а зарегистрирован оказался на вирджинских островах Англии

  5 Нравится
Ответить
