Полезная новинка или шпионский сервис. Почему мессенджер Мах вызывает массовое недоверие

11 августа 2025

Создание и продвижение нового российского мессенджера Мах идет впечатляющими темпами. Не исключено, что государство поставило перед разработчиками жесткие условия в плане набора пользователей, утверждают IT-эксперты. При этом платформа будет иметь функции, недоступные пока еще действующим в нашей стране зарубежным аналогам.

О некоторых нюансах истории создания мессенджера, о том, почему он вызывает недоверие россиян, а также о перспективах его внедрения в нашу реальность – в материале amic.ru.

В ускоренном режиме

Мессенджер Мах все-таки будет подключен к "Госуслугам", необходимые требования по обеспечению безопасности согласованы с ФСБ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры РФ Максута Шадаева. Ранее, как известно, Федеральная служба безопасности выдвинула Мах ряд претензий, касающихся защиты персональных данных пользователей.

Однако, по словам Шадаева, к настоящему времени "все необходимые разрешения получены, ведется техническая реализация и тестирование".

Стоит напомнить, что бета-версию Мах запустил VK в марте 2025 года, разместив ее в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Поначалу сервис давал возможность общаться в мессенджере, звонить, отправлять звуковые сообщения объемом до 4 гигабайт. Разработка шла при содействии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Зарегистрироваться в Max можно с использованием номера телефона РФ и Белоруссии, все данные хранятся на российских серверах, как это предусматривают требования отечественного законодательства.

Представители VK сразу провозгласили, что их детище станет национальным "супераппом" – новым типом приложения с расширенным набором функций, по типу китайского сервиса WeChat. В июле мессенджер набрал около двух миллионов пользователей – показатель довольно неплохой, однако все же платформа заметно уступает начальным этапам развития ведущих мировых платформ.

В то же время сервис требует от пользователя разрешение на использование камеры, микрофона, контактов, файлов, Bluetooth и геолокации, что на языке профессионалов называется "агрессивным сбором данных".

Когда 10 июня Госдума приняла закон "О создании многофункционального сервиса обмена информацией", положивший начало продвижению Мах, не было ничего, что свидетельствовало бы о предстоящем ускоренном продвижении и развитии сервиса.

WhatsApp* приготовиться на выход

Активное внедрение платформы началось 30 июня, когда президент РФ Владимир Путин дал поручения по развитию национального мессенджера. Они включали интеграцию в приложение государственных и банковских сервисов (ответственным был назначен премьер Михаил Мишустин), предоставление при помощи Мах доступа к наиболее востребованным услугам, поддержание устойчивой и безопасной работы интернета для корректной работы платформы (ответственный вице-премьер Дмитрий Григоренко).

Раскручиванию Мах способствовала информационная кампания против некоторых иностранных мессенджеров. Первым под удар попал WhatsApp* – депутат Госдумы, член комитета ГД по информполитике Антон Немкин еще в июне предложил запретить его использование чиновниками, банкирами и работниками предприятий ряда отраслей.

«Формально мессенджер принадлежит Meta**, и это уже давно должно было стать причиной для ограничений со стороны российских госорганов. Но до сих пор WhatsApp* широко используется не только в быту, но и в деловой, и даже в служебной коммуникации. Нашей стране давно пора перейти от разговоров к действиям и последовательно исключать использование WhatsApp* и других западных мессенджеров в контуре госуправления, госсектора и критической инфраструктуры», – заявил депутат РИА Новости.

В июле 2025-го депутат Госдумы Антон Горелкин предупреждал, что WhatsApp* следует готовиться к уходу из России. Также в июле председатель думского комитета по информационной политике Сергей Боярский сказал, что преждевременно "называть точные какие-то даты и поводы для блокировок" этого мессенджера, однако возможность прекращения его использования в стране не отверг.

"Будем душить"

Упомянутые широко растиражированные высказывания стали поводом некоторым наблюдателям заявить, что Мах создается как альтернатива WhatsApp*, хотя на самом деле в Кремле поручили активизировать деятельность после осложнений, вызванных работой платформы для видеоконференций Zoom, рассказал amic.ru директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков:

«Когда к президенту в мае 2025-го пришли представители нашего IT-бизнеса, они пожаловались на Zoom, который некорректно работает в России. Путин сказал: "Раз они нас душат, давайте мы их тоже будем душить, давайте мне список". После этого появилось поручение президента о национальном мессенджере, совпавшее с периодом работы над Мах. Оказалось, что под это поручение можно подвести еще и WhatsApp*, который также из недружественной страны».

При этом существует давняя проблема привыкания основной массы людей к привычным мессенджерам, поясняет Зыков:

«Когда появился Telegram, граждан, привыкших к Viber или WhatsApp, поначалу очень сложно было приучить к этой новинке. Они просто не понимали, зачем им нужен этот сервис. У них вроде все и так было в WhatsApp*: все друзья, знакомые, чаты, там можно созваниваться по аудио и видео, даже локацию скинуть или контактами обменяться, в общем-то, что еще для жизни надо».

Собеседник указывает, что у пользователей переход к новому сервису вызывает переживание, сравнимое со стрессом:

«Привыкание к чему-то ранее незнакомому – это стресс, психологическая особенность человека. И причина, по которой люди становятся консерваторами, – это стремление избежать стресса перед неведомым, потому что есть нечто, к чему уже привык и адаптировался».

Мах узнает о вас все

Конечно, в массовом недоверии играет роль еще и репутация Мах как шпионского сервиса, который "прославился в народе как инструмент наблюдения", полагает военный эксперт Антон Щепетнов:

«Поговаривают, что Max будет видеть все – где ты был, с кем говорил, что покупал. Доказательств нет, но сама возможность такой слежки должна насторожить».

Сегодня перед государством стоит задача перевести большинство пользователей в мессенджер Мах, что довольно непросто, рассказывает Владимир Зыков:

«Видно, что людей к этому новшеству пока, условно говоря, грузовиком не сдвинуть. Для такого перевода сейчас используются как кнут, так и пряник: кого-то загоняют туда по роду деятельности, скажем, чиновников, а кого-то по необходимости использовать некоторые функции – например родительские чаты начали переводить из "Сферума" в Мах».

При этом такое перемещение вызывает недовольство родителей, рассказывает собеседник:

«Они только стали привыкать к "Сферуму", как их уводят на новый мессенджер. Для родителей это сложно, и теперь у них нет уверенности, что в следующем году не появится новый сервис, куда их опять будут перегонять. Для людей происходящее странно и неудобно, вызывает недоверие».

Протест навязыванием Мах уже выразили в Башкирии, где председатель республиканского Совета по правам человека Зульфия Гайсина заявила, что "некоторые муниципалитеты излишне буквально трактуют задачу" продвижения мессенджера:

«Просто приказывают педагогам перенести все родительские чаты, рабочую переписку и весь документооборот – буквально все – в этот новый сервис. В итоге реализация масштабной государственной инициативы фактически легла на плечи учителей и воспитателей, что недопустимо».

Создатели нового мессенджера обещают, что у новой платформы в ближайшее время появятся возможности, которые заинтересуют пользователей, рассказывает Владимир Зыков:

«Например, цифровой ID пользователя, который можно будет предъявить в магазине вместо паспорта. В каком виде это будет, на каком этапе сейчас находятся разработки, сказать сложно».

Пробьется через блокировку

Не исключено, что именно Мах будет доступен пользователям в случае блокировки и замедления мобильного интернета, считает Зыков:

«Сейчас Минсвязи прорабатывает создание некоего "белого" списка сайтов и сервисов, которые будут работать в таких ситуациях. И я, конечно, сомневаюсь, что в него попадут Telegram и WhatsApp*. Туда, скорее всего, попадет "ВКонтакте" и Мах».

Эксперт полагает, что блокировка WhatsApp* вполне может последовать, причем никого предупреждать заранее не станут, переходного периода активным пользователям могут не предоставить:

«Можно вспомнить, как замедлялся YouTube и делались попытки ограничить Telegram. Никаких особых предупреждений не было, хотя предположения в СМИ появлялись. Другое дело, что многие пользователи не слишком следят за информационной повесткой и для таких людей сложности с этими сервисами стали в свое время неприятной неожиданностью».

Что касается блокировки зарубежных платформ, то Владимир Зыков полагает, что их судьба в РФ может различаться.

«WhatsApp, возможно, все-таки у нас забанят. Тем более что Мах от него мало чем отличается. А вот Telegram, доверие к которому, правда, упало после ареста Павла Дурова в Париже, может сохраниться. Судя по всему, у его основателя есть некие надежные каналы коммуникации с российской властью, позволяющие ему держаться на плаву», – предположил IT-эксперт.

