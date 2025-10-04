Эскортница из Петербурга чуть не погибла после соития на стеклянном столе

Стол под ней не выдержал, разбившись на множество осколков

04 октября 2025, 08:04, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Северной столице мужчина, вдохновившись известной кинолентой, предложил девушке, оказывающей эскорт-услуги, осуществить половой акт на столе из стекла. Итог оказался печальным: женщине потребовалась экстренная медицинская помощь.

По информации Telegram-канала Mash, причиной инцидента стало желание воспроизвести сцену из мелодрамы "Любовь". К сожалению, предмет интерьера оказался недостаточно прочным.

В результате разрушения стекла девушка получила серьезные повреждения в виде множественных порезов. Мужчина не получил никаких травм.

Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение.