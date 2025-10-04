Эскортница из Петербурга чуть не погибла после соития на стеклянном столе
Стол под ней не выдержал, разбившись на множество осколков
04 октября 2025, 08:04, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Северной столице мужчина, вдохновившись известной кинолентой, предложил девушке, оказывающей эскорт-услуги, осуществить половой акт на столе из стекла. Итог оказался печальным: женщине потребовалась экстренная медицинская помощь.
По информации Telegram-канала Mash, причиной инцидента стало желание воспроизвести сцену из мелодрамы "Любовь". К сожалению, предмет интерьера оказался недостаточно прочным.
В результате разрушения стекла девушка получила серьезные повреждения в виде множественных порезов. Мужчина не получил никаких травм.
Пострадавшую незамедлительно доставили в медицинское учреждение.
08:32:00 04-10-2025
Эскорт услуги не подразумевают интим.. Многие многие известные певички занимались Эскорт услугами...
10:21:50 04-10-2025
Толян... (08:32:00 04-10-2025) Эскорт услуги не подразумевают интим.. Многие многие известн... Все они подразумевают, это попытка легально продать себя.
10:47:25 04-10-2025
Толян... (08:32:00 04-10-2025) Эскорт услуги не подразумевают интим.. Многие многие известн... КАнешн, полицейский эскорт он как бы интим не подразумевает. А так-то понятие оооччень широкое.
08:51:36 04-10-2025
Опасная профессия, однако...
23:20:36 04-10-2025
Гость (08:51:36 04-10-2025) Опасная профессия, однако...... А вы думали легко будет?
09:11:21 04-10-2025
- "В результате разрушения стекла девушка получила серьезные повреждения" ------------ Это уже не девушка, а женщина.
09:13:25 04-10-2025
Рояль надёжнее!!!
23:22:18 04-10-2025
Гость (09:13:25 04-10-2025) Рояль надёжнее!!!... Но он и выше. Лезть сложнее.
09:13:59 04-10-2025
Был у меня когда-то такой столик с толстым стеклом. Раз кружку с кофе уронил и капец ему пришел. Но вставать на него я бы никогда не додумался. Зумеры?
18:40:08 04-10-2025
Гость (09:13:59 04-10-2025) Был у меня когда-то такой столик с толстым стеклом. Раз круж... Бывает. Попал в единственную критическую точку, вот он взорвался на мелкие кусочки.
10:22:55 04-10-2025
Как в анекдоте
- Мой рост 150 см
- Да вы дюймовочка
- А вес и того меньше, 130кг