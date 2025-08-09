Есть те, кто закрылись до срока. Как пляжи и бассейны Барнаула работают холодным летом

Если вы любите купаться даже в дождь, в Барнауле найдется для вас подходящий бассейн

С середины июля в Алтайском крае испортилась погода. Пошли дожди, а температура воздуха не поднималась выше 22 градусов. В ближайшие дни жары тоже не стоит ждать, предупредили синоптики. Для некоторых пляжей и открытых бассейнов такая перемена погоды стала настоящим испытанием: посетителей мало, а держать пляжи и бассейны в чистоте нужно. Так как и платить зарплату персоналу. Стало известно, что один из популярных пляжей под Барнаулом все-таки закрылся, впервые за много лет своего существования. Подробнее о том, где сейчас еще можно искупаться, а где уже нет, – в материале аmic.ru.

Закрылись

Впервые за много лет своего существования в середине лета из-за непогоды закрылся знаменитый пляж "Солнечный" (пос. Солнечный, ул. Кольцевая, 1). Как сообщили корреспонденту amic.ru в администрации пляжа, комплекс закрыт, так как из-за прохладной погоды с конца июля горожане практически перестали посещать пляж. Поэтому в начале августа было принято решение закрыть его досрочно.

Бассейн "Арлекино Аква" (ул. Георгия Исакова, 149а) – дозвониться до администрации не получилось ни в четверг, ни в пятницу. Робот-автоответчик говорит: либо вы позвонили в нерабочие часы, либо бассейн не работает в связи с погодными условиями. В официальном аккаунте бассейна во "ВКонтакте" последний пост сообщает о том, что с 5 по 7 августа пляж закрылся в связи с плохими погодными условиями. До этого, весь июль, пляж работал стабильно и активно проводил мероприятия.

Работают

Большинство пляжей открытых бассейнов продолжают работать, несмотря на похолодание.



В администрации "Водного мира" (Правобережный тракт, 39) сообщили, что весь июль и начало августа пляж функционировал в обычном режиме и закрываться до конца сезона не планирует.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Стоимость посещения – 300 рублей (на весь день), дети до 12 лет проходят бесплатно.

"Планета Q" (Байкальская, 47) также открыта с 10:00 до 21:00 каждый день. Здесь уверяют, что у них по-прежнему много посетителей, несмотря на похолодание.

На купание действует два тарифа: дневной и вечерний.

Дневной тариф (с 10:00 до 16:00): 1000 рублей – для взрослых, для детей (с 3 до 12 лет) – 500 рублей. Дети до 3 лет – бесплатно.

Вечерний тариф (с 17:00 до 21:00) – 500 рублей для всех.

В СК "Обь" (Папанинцев, 96) функционируют оба бассейна – и открытый и закрытый. Число посетителей не изменилось, отметили в администрации. Готовы принять всех в рабочее время. Кстати, в открытом бассейне вода подогревается.

Режим работы: ежедневно с 08:00 до 21:00.

Действует два тарифа: 45 минут и три часа плавания.

Билет для взрослого на 45 минут в летнем бассейне – 400 руб., на три часа – 1000 рублей, детский (7–17 лет) билет стоит 300 и 750 рублей соответственно.

Для детей младше 7 лет цена за 45 минут плавания – 250 рублей, за три часа – 500 рублей.

Комплекс "Пляж" (Ленинградская, 7а) работает, учитывая погодные условия. Если совсем холодно и дождливо, закрывается. Погода улучшается – принимает гостей. Так, в социальных сетях администрация сообщает, что пляж закрывался с 6 по 8 июля и 13 июля. В остальные дни – работал.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 21:00.

Билет для взрослого стоит 1000 рублей, для ребенка – 500 рублей.

С 18:00 до 21:00 действует вечерний тариф – 500 рублей.