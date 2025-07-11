"Это избыточный бизнес". Эксперт оценил снижение штрафов за отсутствие полиса ОСГОП

Вице-президент НАС сообщил amic.ru, что взимание страховок с таксистов является сомнительным бизнесом

11 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Фото: Waldemar / unsplash.com

Снижение требований по штрафам для таксистов в случае отсутствия обязательной страховки гражданской ответственности пассажиров (ОСГОП) – шаг в правильном направлении, он не приведет к повышению цен на поездки или увеличению рисков для пассажиров, заявил amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Ранее Госдума приняла законопроект о смягчении наказания для участников рынка перевозок при отсутствии ОСГОП – в настоящее время водители-индивидуалы и таксопарки могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей, пишет "Коммерсант". Предлагаемые поправки в КоАП РФ предусматривают снижение верхней планки размера до 40 тыс. рублей. По мнению разработчиков документа, нынешние суровые меры могут "похоронить" отрасль, так как в настоящее время, по информации страховщиков, такие полисы имеются только у 30% владельцев транспортных средств.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, ст. 11.13 КоАП РФ является "нормативно-дисциплинирующей мерой воздействия" на тех, кто нарушает правила, однако она должна быть "исполнимой". Штрафы для таксопарков "чрезвычайно высоки" и "ставят на грань банкротства". По мнению инициаторов поправок, нынешние санкции могут стать причиной ликвидации около 70% профильных структур. В первом чтении поправки приняты единогласно.

"Снижение штрафов по ОСГОП – первый и очень важный шаг навстречу таксистам. Этот вид страхования был разработан, чтобы защищать интересы пассажиров авиакомпаний, РЖД, других видов общественного транспорта, поэтому штрафы установлены на соответствующем их размеру бизнеса уровне. 1 млн рублей для любой компании в сфере такси – это серьезнейший удар, для ИП или самозанятого – долговая кабала на годы. Надеемся, что снижение штрафа не заставит себя ждать, законопроект не "зависнет" в Думе", – сказал Антон Шапарин.

Он сообщил, что продажа страховок ОСГОП – едва не самый прибыльный бизнес в России по уровню доходности:

"Так, Ингосстрах выдачей полисов обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков такси в 2024 году собрал с таксистов более 500 млн рублей, доля рынка – 55,5%, 109 тысяч полисов. Количество страховых случаев – три. Сумма возмещения по ним – 2 миллиона рублей".

Собеседник назвал эти показатели фантастическими: "Раньше говорили, что для успешного бизнеса в России нужно иметь свой собственный метр границы. Сейчас, когда наша граница на замке, на ровном месте изобретают вот такой бизнес. У букмекеров, подпольных игорных домов, онлайн-казино и других подобных способов изъятия денег у населения рентабельность ниже, чем у Ингосстраха по ОСГОП".

Шапарин напомнил, что еще на этапе обсуждения введения ОСГОП его организация заявляла, что это избыточный страховой продукт.