Эвакуатор для барнаульских трамваев планируют купить за 25 миллионов рублей

14 июля 2025, 12:40, ИА Амител

Трамвай / Фото: сообщество "Транспорт в Барнауле"

Автомобиль-эвакуатор планируют приобрести для предприятия "Горэлектротранс" в Барнауле за 25,4 миллиона рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Как следует из описания контракта, аукцион продлится до 18 июля. Источником финансирования выступает администрация краевой столицы.

В настоящее время продолжается аукцион по поиску компании, которая изготовит для региона трамваи. На покупку 12 новых вагонов выделили 996 миллионов рублей. Первые два трамвая должны прийти в регион в ноябре. Далее они будут поступать раз в один-два месяца. Вся партия должна прийти к 15 июля 2026 года. Трамваи поступят в Барнаул и Бийск.

В общей сложности с 2025 по 2026 год на обновление парка общественного транспорта в Алтайском крае планируют потратить 1,5 млрд рублей. На эти средства закупят девять троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов.