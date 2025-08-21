Федерация альпинизма: спасти туристку Наговицину с пика Победы почти невозможно
Ситуацию осложняет разреженный воздух и трехкилометровый горный гребень
21 августа 2025, 08:30, ИА Амител
Спасти российскую туристку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы на высоте семь тысяч метров, практически невозможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.
Со слов Пятницина, протяженность гребня в этой местности составляет три километра. В такой ситуации для спасения альпинистки нужно не менее 30 человек. Однако из-за разреженности воздуха туда не могут подобраться даже вертолеты.
«Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», – заявил вице-президент Федерации альпинизма.
Операцией по эвакуации Наговициной занимается Минобороны Киргизии. Спустить пострадавшую хотя бы в базовый лагерь на вертолете нет возможности, поэтому к ней выдвинулась группа спасателей. По предварительным данным, они доберутся до альпинистки не ранее чем через два-три дня.
Пик Победы находится на высоте 7439 метров. Он расположен на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем и считается самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань.
Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана нога, нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму.
08:49:53 21-08-2025
на месте федерации я сказал бы проще: башкой думать надо было
09:00:23 21-08-2025
Гость (08:49:53 21-08-2025) на месте федерации я сказал бы проще: башкой думать надо был... ну в федерации такие все недумающие
09:25:24 21-08-2025
Квадрокоптером доставить одежду и хавчик. Они до нее долетают.
09:31:47 21-08-2025
Гость (09:25:24 21-08-2025) Квадрокоптером доставить одежду и хавчик. Они до нее долетаю... Неа. Туда что-то мелкое залетело поснимать бедолагу, значит запускали откуда-то сравнительно недалеко. Чтобы доставить жратву и прочие ништяки нужен квадрокоптер побольше. Электричества там нет, значит надо тащить в горы генератор и топливо на подзарядку. Короче всё, баба в горах мужика своего похоронила, но ей всё неймётся, поэтому и сама там останется в назидание другим.
09:32:45 21-08-2025
это её выбор
10:01:48 21-08-2025
Супругу её сразу легче стало после того как она табличку поставила и сама того, и других людей заодно загубила. Прям браво.
11:07:26 21-08-2025
Ну может и не зря пошла, скоро возможно с мужем увидится
12:46:02 21-08-2025
В составе группы из пяти человек, а куда остальные четверо делись?
15:16:25 21-08-2025
Гость (12:46:02 21-08-2025) В составе группы из пяти человек, а куда остальные четверо д... было 3. Группа в составе Натальи, итальянца Луки и немца Гюнтера . Лука погиб, лежит там в пещере. и она пошла с едва сросшейся ногой! и там повторно сломала ногу по старой трещине
16:16:24 21-08-2025
Гость (15:16:25 21-08-2025) было 3. Группа в составе Натальи, итальянца Луки и немца Гюн... А Гюнтер где тогда?
09:12:38 02-09-2025
Гость (15:16:25 21-08-2025) было 3. Группа в составе Натальи, итальянца Луки и немца Гюн... Минимум 4 было.