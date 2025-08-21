НОВОСТИПроисшествия

Федерация альпинизма: спасти туристку Наговицину с пика Победы почти невозможно

Ситуацию осложняет разреженный воздух и трехкилометровый горный гребень

21 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash
Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Спасти российскую туристку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы на высоте семь тысяч метров, практически невозможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

Со слов Пятницина, протяженность гребня в этой местности составляет три километра. В такой ситуации для спасения альпинистки нужно не менее 30 человек. Однако из-за разреженности воздуха туда не могут подобраться даже вертолеты.

«Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», – заявил вице-президент Федерации альпинизма.

Операцией по эвакуации Наговициной занимается Минобороны Киргизии. Спустить пострадавшую хотя бы в базовый лагерь на вертолете нет возможности, поэтому к ней выдвинулась группа спасателей. По предварительным данным, они доберутся до альпинистки не ранее чем через два-три дня.

Пик Победы находится на высоте 7439 метров. Он расположен на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем и считается самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана нога, нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму. 

Происшествия Россия

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

08:49:53 21-08-2025

на месте федерации я сказал бы проще: башкой думать надо было

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:00:23 21-08-2025

Гость (08:49:53 21-08-2025) на месте федерации я сказал бы проще: башкой думать надо был... ну в федерации такие все недумающие

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:25:24 21-08-2025

Квадрокоптером доставить одежду и хавчик. Они до нее долетают.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:47 21-08-2025

Гость (09:25:24 21-08-2025) Квадрокоптером доставить одежду и хавчик. Они до нее долетаю... Неа. Туда что-то мелкое залетело поснимать бедолагу, значит запускали откуда-то сравнительно недалеко. Чтобы доставить жратву и прочие ништяки нужен квадрокоптер побольше. Электричества там нет, значит надо тащить в горы генератор и топливо на подзарядку. Короче всё, баба в горах мужика своего похоронила, но ей всё неймётся, поэтому и сама там останется в назидание другим.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:32:45 21-08-2025

это её выбор

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:48 21-08-2025

Супругу её сразу легче стало после того как она табличку поставила и сама того, и других людей заодно загубила. Прям браво.

  24 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:07:26 21-08-2025

Ну может и не зря пошла, скоро возможно с мужем увидится

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:46:02 21-08-2025

В составе группы из пяти человек, а куда остальные четверо делись?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:16:25 21-08-2025

Гость (12:46:02 21-08-2025) В составе группы из пяти человек, а куда остальные четверо д... было 3. Группа в составе Натальи, итальянца Луки и немца Гюнтера . Лука погиб, лежит там в пещере. и она пошла с едва сросшейся ногой! и там повторно сломала ногу по старой трещине

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:16:24 21-08-2025

Гость (15:16:25 21-08-2025) было 3. Группа в составе Натальи, итальянца Луки и немца Гюн... А Гюнтер где тогда?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:38 02-09-2025

Гость (15:16:25 21-08-2025) было 3. Группа в составе Натальи, итальянца Луки и немца Гюн... Минимум 4 было.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров