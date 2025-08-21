Ситуацию осложняет разреженный воздух и трехкилометровый горный гребень

21 августа 2025, 08:30, ИА Амител

Наталья Наговицина / Фото: Telegram-канал Mash

Спасти российскую туристку Наталью Наговицину, которая застряла на пике Победы на высоте семь тысяч метров, практически невозможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Федерации альпинизма России Александра Пятницина.

Со слов Пятницина, протяженность гребня в этой местности составляет три километра. В такой ситуации для спасения альпинистки нужно не менее 30 человек. Однако из-за разреженности воздуха туда не могут подобраться даже вертолеты.

«Я могу сказать, что она была не подготовлена к такому маршруту, это позиция нашей федерации. Только после тщательной подготовки можно идти на такой тяжелый маршрут. Но сейчас ситуация такая, что помочь практически невозможно. Вертолеты туда также подобраться не могут из-за разреженности воздуха», – заявил вице-президент Федерации альпинизма.

Операцией по эвакуации Наговициной занимается Минобороны Киргизии. Спустить пострадавшую хотя бы в базовый лагерь на вертолете нет возможности, поэтому к ней выдвинулась группа спасателей. По предварительным данным, они доберутся до альпинистки не ранее чем через два-три дня.

Пик Победы находится на высоте 7439 метров. Он расположен на хребте Кокшаал-Тоо на границе с Китаем и считается самой высокой точкой горной системы Тянь-Шань.

Напомним, 47-летняя Наталья Наговицина поднялась на пик Победы в составе группы из пяти альпинистов, чтобы установить мемориальную табличку в память о своем супруге Сергее. Он погиб в 2021 году во время восхождения на пик Хан-Тенгри. С 12 августа женщина находится в критическом состоянии. У нее сломана нога, нет пищи, а запасы воды близятся к минимуму.