Фестиваль короткой прозы "БеспринцЫпные чтения" пройдет в Барнауле 8 октября

29 сентября 2025, 20:00, ИА Амител

Афиша мероприятия / Фото: besprintsypno.ru

8 октября в 19:00 в Барнауле в Алтайском краевом театре драмы им. Василия Шукшина пройдет Фестиваль Короткой Новой прозы "БеспринцЫпные чтения" 2025. Хедлайнеры – Кристина Бабушкина и Александр Цыпкин. Специальный гость – Константин Борнеман, победитель конкурса фестиваля в номинации "Чтец".

Зрителей ждет специальная программа: в этот вечер прозвучат лучшие рассказы и новые произведения сопродюсера "БеспринцЫпных чтений" и писателя Александра Цыпкина, в том числе и в исполнении самого автора, а также будут представлены произведения лауреатов фестиваля 2025 года.

Задача Фестиваля Короткой Новой прозы "БеспринцЫпные чтения" – развивать русскую литературу и знакомить слушателей с современной прозой, а его главная цель – дать новым авторам и чтецам возможность заявить о себе на сцене, выступая наравне с известными артистами и авторами.

Фестиваль Короткой Новой прозы "БеспринцЫпные чтения" – это платформа, на которой начинающий и опытный писатель может представить свои авторские произведения слушателям и читателям. Основная концепция мероприятия – рассказы читают как известные артисты, так и сами авторы.



Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.