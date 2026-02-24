Филипп Киркоров задолжал более 500 тысяч рублей за коммунальные услуги

Выяснилось, что артист не вносит платежи за свои столичные объекты с 2025 года

24 февраля 2026, 14:42, ИА Амител

Счет за ЖКУ. "Коммуналка"

Народный артист России Филипп Киркоров оказался в центре внимания из‑за задолженности за коммунальные услуги.

По данным Telegram‑канала Shot, сумма долга достигла 521 тысячи рублей. При этом певец владеет в Москве элитной недвижимостью общей стоимостью около 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщается, Киркоров не вносит платежи за свои столичные объекты с 2025 года. В его собственности — восемь квартир. Наиболее дорогостоящая недвижимость расположена в Филипповском переулке неподалеку от Арбата. Там находятся три объекта общей стоимостью 1,15 миллиарда рублей.

«В их числе — пентхаус площадью 537 кв. метров ценой 650 миллионов рублей, а также две смежные квартиры на первом этаже (209 и 190 кв. метров) стоимостью по 480 миллионов рублей каждая. Кроме того, артисту принадлежат два машино‑места по 20 миллионов рублей. За эти объекты накопился долг в размере 456 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Еще пять квартир Киркорова расположены в доме на Земляном Валу в Таганском районе. Их совокупная стоимость оценивается в 180 миллионов рублей. На втором этаже три квартиры объединены в одну площадью 205 кв. метров, а на третьем этаже аналогичная реорганизация коснулась двух квартир. В итоге площадь апартаментов составила 135 кв. метров. За эту недвижимость певец задолжал 65 тысяч рублей.

