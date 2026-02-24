Филипп Киркоров задолжал более 500 тысяч рублей за коммунальные услуги
Выяснилось, что артист не вносит платежи за свои столичные объекты с 2025 года
24 февраля 2026, 14:42, ИА Амител
Народный артист России Филипп Киркоров оказался в центре внимания из‑за задолженности за коммунальные услуги.
По данным Telegram‑канала Shot, сумма долга достигла 521 тысячи рублей. При этом певец владеет в Москве элитной недвижимостью общей стоимостью около 1,3 миллиарда рублей.
Как сообщается, Киркоров не вносит платежи за свои столичные объекты с 2025 года. В его собственности — восемь квартир. Наиболее дорогостоящая недвижимость расположена в Филипповском переулке неподалеку от Арбата. Там находятся три объекта общей стоимостью 1,15 миллиарда рублей.
«В их числе — пентхаус площадью 537 кв. метров ценой 650 миллионов рублей, а также две смежные квартиры на первом этаже (209 и 190 кв. метров) стоимостью по 480 миллионов рублей каждая. Кроме того, артисту принадлежат два машино‑места по 20 миллионов рублей. За эти объекты накопился долг в размере 456 тысяч рублей», — говорится в публикации.
Еще пять квартир Киркорова расположены в доме на Земляном Валу в Таганском районе. Их совокупная стоимость оценивается в 180 миллионов рублей. На втором этаже три квартиры объединены в одну площадью 205 кв. метров, а на третьем этаже аналогичная реорганизация коснулась двух квартир. В итоге площадь апартаментов составила 135 кв. метров. За эту недвижимость певец задолжал 65 тысяч рублей.
Ранее Филипп Киркоров удивился ценам в московском ресторане. Артист заглянул в ресторан испанской кухни El Pimpi.
14:53:03 24-02-2026
нищий?
мне до сих пор не понятно. почему этого ...................терпят и по все ТВ каналам крутят?
14:53:17 24-02-2026
"При этом певец владеет в Москве элитной недвижимостью общей стоимостью около 1,3 миллиарда рублей"
650 млн.р.+2*480млн. р.=1млрд. 610миллионов - это только три объекта, есть ещё 5 и это только в Москве, а ещё в Подмосковье, во Флориде, в Калифорнии, в Швейцарии, в Болгарии...
15:06:53 24-02-2026
Гость (14:53:17 24-02-2026) "При этом певец владеет в Москве элитной недвижимостью общей... ну он же п.триот
букву по своему желанию вставьте
15:12:15 24-02-2026
Гость (14:53:17 24-02-2026) "При этом певец владеет в Москве элитной недвижимостью общей... и в США квартира есть и дом. теперь пожалейте его детей "без мамы" Наташи
15:01:00 24-02-2026
Плюс налоги столько же. Куды крестьянину податся.
15:01:34 24-02-2026
для него это раз на ужин сходить в кафешку
15:04:07 24-02-2026
румын,одним словом.
15:08:48 24-02-2026
На минималку посадить, пусть пошикует.
15:13:23 24-02-2026
это чо киркоров, тю - у нас соседи долг больше 800 000 р - и живут, ничо не отключает у них никто, тк многодетные. мы тут с бабами думаем что и третьего они родили чтоб так вот не платить жкх
15:17:02 24-02-2026
И еще возмутился ценам в ресторане. Ай, ай, ай!!!
15:31:44 24-02-2026
не приезжали еще с паяльником? долг выбивать?
18:56:54 24-02-2026
Помочь надо Филе проблему решить -
Списать ему долг, а объектов лишить!