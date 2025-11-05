НОВОСТИПолитика

Финские власти отказали в убежище россиянину, выпрыгнувшему из поезда в Литве

Теперь молодого человека депортируют

05 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Власти Финляндии не стали предоставлять убежище россиянину Даниилу Мухаметову, который в июне выпрыгнул из поезда, следовавшего транзитом из Калининграда через Литву. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

Инцидент произошел 17 июня 2025 года. Во время технической остановки в Литве россиянин выпрыгнул из поезда сообщением Калининград – Адлер, который транзитом проходит по территории прибалтийского государства. После побега молодого человека власти республики начали масштабную поисковую операцию – Мухаметова искали полицейские с собаками и даже вертолеты.

Однако найти беглого пассажира сразу не удалось. Все потому, что россиянин уехал в Финляндию, где запросил убежище "по гуманитарным причинам".

«Финские власти рассмотрели ходатайство, но не стали его удовлетворять, назвав его "необоснованным". Теперь его депортируют обратно на территорию Литвы – в первую страну Евросоюза, куда он незаконно проник», – сообщает "АиФ" со ссылкой на публикации в западных СМИ.

В Литве россиянин, скорее всего, долго тоже не задержится. Прокурор Каунасского округа Римас Брадунас уже заявил, что литовские власти собираются вернуть Мухаметова в Россию.

Ранее в Кремле назвали Литву враждебным государством.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

08:35:33 06-11-2025

литовские власти собираются вернуть Мухаметова в Россию --- а если в России его призовут?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:32:29 06-11-2025

Гость (08:35:33 06-11-2025) литовские власти собираются вернуть Мухаметова в Россию --- ... Ну если не служил и по возрасту подходит, то почему бы его и не призвать. Для вправления мозгов ему это точно не повредит

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:18 06-11-2025

Гость (09:32:29 06-11-2025) Ну если не служил и по возрасту подходит, то почему бы его и... почему бы его и не призвать --- ну поэтому и непонятно, зачем это Литве

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

16:49:18 06-11-2025

Гость (08:35:33 06-11-2025) литовские власти собираются вернуть Мухаметова в Россию --- ... Пойдёт на фронт на войну... Там из него дурь выбьют.. Хотя такие как он в первом же бою либо убьют либо он к врагам перебежит..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

16:47:27 06-11-2025

Дурак он..

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:06:58 06-11-2025

Ну, вот теперь Путин точно испугается и прекратит войну))) Понятно же, что все санкции и репрессии исключительно против граждан России, ибо государство РФ пузатую мелочь вроде Литвы попросту не заметит.

  0 Нравится
Ответить
