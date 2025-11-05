Финские власти отказали в убежище россиянину, выпрыгнувшему из поезда в Литве

Теперь молодого человека депортируют

05 ноября 2025, 19:00, ИА Амител

Пассажирские вагоны РЖД / Фото: amic.ru

Власти Финляндии не стали предоставлять убежище россиянину Даниилу Мухаметову, который в июне выпрыгнул из поезда, следовавшего транзитом из Калининграда через Литву. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

Инцидент произошел 17 июня 2025 года. Во время технической остановки в Литве россиянин выпрыгнул из поезда сообщением Калининград – Адлер, который транзитом проходит по территории прибалтийского государства. После побега молодого человека власти республики начали масштабную поисковую операцию – Мухаметова искали полицейские с собаками и даже вертолеты.

Однако найти беглого пассажира сразу не удалось. Все потому, что россиянин уехал в Финляндию, где запросил убежище "по гуманитарным причинам".

«Финские власти рассмотрели ходатайство, но не стали его удовлетворять, назвав его "необоснованным". Теперь его депортируют обратно на территорию Литвы – в первую страну Евросоюза, куда он незаконно проник», – сообщает "АиФ" со ссылкой на публикации в западных СМИ.

В Литве россиянин, скорее всего, долго тоже не задержится. Прокурор Каунасского округа Римас Брадунас уже заявил, что литовские власти собираются вернуть Мухаметова в Россию.

Ранее в Кремле назвали Литву враждебным государством.