Финские власти отказали в убежище россиянину, выпрыгнувшему из поезда в Литве
Теперь молодого человека депортируют
05 ноября 2025, 19:00, ИА Амител
Власти Финляндии не стали предоставлять убежище россиянину Даниилу Мухаметову, который в июне выпрыгнул из поезда, следовавшего транзитом из Калининграда через Литву. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".
Инцидент произошел 17 июня 2025 года. Во время технической остановки в Литве россиянин выпрыгнул из поезда сообщением Калининград – Адлер, который транзитом проходит по территории прибалтийского государства. После побега молодого человека власти республики начали масштабную поисковую операцию – Мухаметова искали полицейские с собаками и даже вертолеты.
Однако найти беглого пассажира сразу не удалось. Все потому, что россиянин уехал в Финляндию, где запросил убежище "по гуманитарным причинам".
«Финские власти рассмотрели ходатайство, но не стали его удовлетворять, назвав его "необоснованным". Теперь его депортируют обратно на территорию Литвы – в первую страну Евросоюза, куда он незаконно проник», – сообщает "АиФ" со ссылкой на публикации в западных СМИ.
В Литве россиянин, скорее всего, долго тоже не задержится. Прокурор Каунасского округа Римас Брадунас уже заявил, что литовские власти собираются вернуть Мухаметова в Россию.
08:35:33 06-11-2025
литовские власти собираются вернуть Мухаметова в Россию --- а если в России его призовут?
09:32:29 06-11-2025
Гость (08:35:33 06-11-2025) литовские власти собираются вернуть Мухаметова в Россию --- ... Ну если не служил и по возрасту подходит, то почему бы его и не призвать. Для вправления мозгов ему это точно не повредит
11:31:18 06-11-2025
Гость (09:32:29 06-11-2025) Ну если не служил и по возрасту подходит, то почему бы его и... почему бы его и не призвать --- ну поэтому и непонятно, зачем это Литве
16:49:18 06-11-2025
Гость (08:35:33 06-11-2025) литовские власти собираются вернуть Мухаметова в Россию --- ... Пойдёт на фронт на войну... Там из него дурь выбьют.. Хотя такие как он в первом же бою либо убьют либо он к врагам перебежит..
16:47:27 06-11-2025
Дурак он..
18:06:58 06-11-2025
Ну, вот теперь Путин точно испугается и прекратит войну))) Понятно же, что все санкции и репрессии исключительно против граждан России, ибо государство РФ пузатую мелочь вроде Литвы попросту не заметит.