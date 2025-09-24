Фирма, связанная с алтайским экс-депутатом, проиграла в суде по железнодорожным тарифам

Спор был между предприятиями, предположительно, аффилированными с Андреем Игошиным, и компаниями из красноярского Ачинска

Две фирмы из Барнаула, связанные с бывшим депутатом Алтайского краевого Заксобрания и руководителем обанкротившегося холдинга "Пава" Андреем Игошиным, проиграли в суде компаниям из Ачинска. Суть спора была в завышенном в разы тарифе на перевозку грузов по участку железной дороги, которая находится в собственности Игошина. Красноярские компании уверяют: алтайский предприниматель наживается на бизнесменах из разных сфер в их регионе.

История с ж/д путями

Все началось весной 2024 года. Ачинские предприятия отказались платить за проезд вагонов к их территориям барнаульским бизнесменам, владеющим небольшим участком ж/д путей, суммы в несколько раз превышающие тарифы. Эти платежи они назвали "бесконечными необоснованными поборами", а последующее перекрытие дороги – "по надуманным причинам". Из-за этого ряд предприятий оказались на гране закрытия, а сотни людей – под угрозой увольнения.

Предприятие "Желдоральянс" было вынуждено пойти в суд и в августе 2025 года Арбитражный суд Алтайского края завершил рассмотрение дела в отношении ООО "ТК Парк" и АО "Вест". По решению суда от 26 августа, которое не вступило в законную силу и может быть обжаловано, их обязали заключить соглашение на транзитное прохождение вагонов по тарифам, которые должны установить органы власти. Речь об участке железнодорожных путей протяженностью 900 метров в районе бывшего мелькомбината в городе Ачинске Красноярского края.

"Желдоральянс" – местное предприятие, владеющее производственными цехами и реализующее крупный инвестиционный проект промпарк "Ачинский". Указанные железнодорожные пути имеют стратегическое значение не только для "Желдоральянса", но и для мукомольного производства "Причулымье", ООО "Магистраль" (крупнейший вагоноремонтный завод за Уралом), ПАО "Ачинская хлебная база № 17" и других. Именно через эту линию они отправляют свою продукцию на железнодорожную станцию Ачинск-2.

В 90-е годы эта линия каким-то образом перешла в частные руки. Формально собственником участка ж/д путей является "ТК Парк", а "Вест" – арендатор, который при этом находится на стадии банкротства. Однако собственником 900 метров рельсов, предположительно, является Андрей Игошин. Также и в материалах другого арбитражного судебного разбирательства ПАО "Красноярскэнергосбыт" (выступил истцом) заявляет о связи "Веста" (выступил ответчиком) с бизнесменом. Вот какая информация есть в материалах суда:

«Заявитель указывал, что в актах налоговой инспекции подтверждаются ранее заявленные доводы заявителя относительно наличия аффилированности между сторонами спора, поскольку налоговой инспекцией также установлено, что Игошин А.П. осуществляет контроль деятельности АО "Вест" посредством ООО "Группа "Продовольствие", учредителем которого он является, а добытая криптовалюта посредством транзитной организации направлялась на баланс иностранного юридического лица, конечным бенефициаром которого является Игошин А.П., т.о. фактически раскрыта схема вывода активов АО "Вест" в офшорную организацию Игошина А.П.».

И железная дорога, видимо, служит неплохим источником заработка. Дело в том, что в регионе решением правительства установлен тариф пользования путями: 103 рубля за пропуск одного вагона. На этом участке с вагона брали в 19 раз больше – по 2000 рублей.

«Железнодорожные пути истца не имеют прямого примыкания к путям общего пользования и к инфраструктуре ОАО "РЖД", истец вынужден для осуществления хозяйственной деятельности систематически осуществлять пропуск вагонов по железнодорожному пути ответчика как собственника объекта. Однако последний этому систематически воспрепятствует, что подтверждается многочисленными актами общей формы ГУ-23 ВЦ, неоднократными ответами Западно-Сибирской транспортной прокуратуры на обращение истца и третьих лиц по настоящему делу», – сказано в документах суда по делу "Желдоральянса".

Также указано, что "ТК Парк" и "Вест" не пускают вагоны, чтобы вынудить истца подписать договор с завышенными тарифами. В связи с этим компания "Магистраль" полностью приостановила работу по ремонту грузовых вагонов и ввела режим простоя, уведомив 100 работников об увольнении.

Суд длился почти полтора года. Служители Фемиды встали на сторону красноярских компаний и обязали АО "Вест" заключить с "Желдоральянсом" договор на осуществление транзита по справедливым условиям, как и требовал истец.

Впрочем, по информации красноярского СМИ "ГородА", Андрей Игошин, вероятно, уже передал пути в аренду новому юридическому лицу – ООО "Дарника" (Барнаул). Поскольку на него решение суда не распространяется, компания может продолжать устанавливать произвольные тарифы для ачинских предприятий.

ООО "Дарника" была зарегистрировано 10 февраля 2025 года. Уставной капитал – минимальные 10 тысяч рублей. Руководит компанией Дарья Бердникова, других работников, по данным сервиса Rusprofile, там нет.

Скандальное прошлое Андрея Игошина

Андрей Игошин – некогда известный в Алтайском крае бизнесмен и политик. Теперь уже – печально известный, потому что большое аграрное предприятие "Пава", где он был владельцем контрольного пакета акций, обанкрочено и ликвидировано.

В 2000-х годах это был один из крупнейших холдингов по переработке зерна в Алтайском крае с выручкой 10 млрд рублей. В состав входили три перерабатывающих комбината, торговый дом, хлебоприемные предприятия и зернотрейдинговая компания, там работало почти две тысячи человек.

В 2014 году суд признал бывшего генерального директора "Павы" Андрея Ананьина виновным в мошенничестве – фиктивной сделке по приобретению технологического оборудования стоимостью свыше 30 миллионов рублей, по итогам которой предприятие получило более 1 млн рублей в виде возврата НДС. В 2016 году был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере") и Андрей Игошин. Как установило следствие, именно он контролировал деятельность холдинга. Его приговорили к четырем годам условно и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Впрочем, в 2019 году судимость с него сняли.

В то время Андрей Игошин еще был депутатом Алтайского краевого Заксобрания. В парламенте он просидел пятый и шестой созывы (2008–2016 годы). Сейчас в политике и бизнесе региона о нем не слышно.

А вот красноярские коллеги об алтайском бизнесмене пишут. По данным издания "Запад24", он был связан со скандальным строительством рапсового завода, судебными разбирательствами по поводу сомнительной приватизации котельной "Восток", а также с высокими тарифами и майнинговой фермой на том же объекте. Кроме того, он фигурирует в прессе в связи с многочисленными нарушениями на элеваторах бывшего мелькомбината, где хранится зерно интервенционного фонда России.

Мелькомбинат в Ачинске Андрей Игошин приобрел в 2005 году. Тогда сообщалось, что на базе предприятия построят кондитерскую фабрику по производству крекеров. Но теперь комбинат почти не работает, действуют только элеваторы.

На заседании Законодательного собрания Красноярского края в марте 2025 года депутат, председатель комитета по сельскому хозяйству Владислав Зырянов заявил, что зерно на этих элеваторах хранится с нарушениями.

По его словам, Ростехнадзор выявил несколько десятков нарушений требований промышленной безопасности со стороны барнаульского ООО "Группа "Продовольствие". Эксперты сообщают о возможности взрывов, пожаров, несчастных случаев, что несет угрозу для жизни и здоровья людей.

Формально Игошин не имеет отношения к компании "Группа "Продовольствие", однако местные политики и журналисты открыто говорят, что управляет этой и другими скандальными организациями именно он. На той же сессии депутат Ирина Иванова заявила:

«Ситуация не очень хорошая. Предположительно, бывший завод мелькомбината находится под контролем барнаульского олигарха Андрея Игошина. В отношении него сейчас прокуратура возбудила дело об изъятии котельной, которую он в свое время очень удачно приватизировал. Там такая серьезная тематика и воздействовать очень сложно, потому что главный бенефициар находится за границей».

Согласно данным ресурса rusprofile.ru, Игошин является учредителем четырех организаций. Причем в Алтайском крае только одной – ООО "Омское". Еще три зарегистрированы в других регионах России: ООО "Радуга Агро" (Калмыкия), ООО "Терра" (Алтайский край), "Красноярское" (Красноярский край). При этом на нем числится уже 14 ликвидированных предприятий, включая "Паву".