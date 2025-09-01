Флешмоб за открытие российской границы пройдет в Финляндии
Участники акции намерены создать очередь, которая продлится 18 часов
01 сентября 2025, 12:02, ИА Амител
В Финляндии 1 сентября пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией, сообщает РИА Новости.
Организаторы акции намерены выстроиться в очередь и стоять 18 часов. Этот жест станет символом солидарности с людьми, которые сталкиваются с многочасовыми ожиданиями на эстонском КПП "Нарва", пытаясь попасть в Россию после закрытия финской границы.
Как рассказал депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, мероприятие пройдет именно в этом приграничном городе, расположенном всего в нескольких километрах от российской границы.
По его словам, акция должна привлечь внимание к проблеме и показать, что часть финнов выступает за восстановление возможности свободного пересечения границы.
«В рамках акции участники подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты с предложением к властям рассмотреть возможность контролируемого открытия пункта пропуска "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное")», – отметил Девяткин.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения с Россией будут восстановлены после окончания конфликта на Украине.
12:08:44 01-09-2025
Бухать ездить хотят
12:23:05 01-09-2025
Пусть финны восстанут, скинут своих коррумпированных чиновников-русофобов, тогда и поговорим.
12:44:19 01-09-2025
Гость (12:23:05 01-09-2025) Пусть финны восстанут, скинут своих коррумпированных чиновни... Так езжай и качни Финляндию, революционер диванный.
13:02:10 01-09-2025
Гость (12:23:05 01-09-2025) Пусть финны восстанут, скинут своих коррумпированных чиновни... финны минусуют
15:42:57 01-09-2025
Что-то мне подсказывает, что очередь на границе выстроится с российской стороны🤣