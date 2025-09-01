Флешмоб за открытие российской границы пройдет в Финляндии

Участники акции намерены создать очередь, которая продлится 18 часов

01 сентября 2025

Стена на границе / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Финляндии 1 сентября пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией, сообщает РИА Новости.

Организаторы акции намерены выстроиться в очередь и стоять 18 часов. Этот жест станет символом солидарности с людьми, которые сталкиваются с многочасовыми ожиданиями на эстонском КПП "Нарва", пытаясь попасть в Россию после закрытия финской границы.

Как рассказал депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, мероприятие пройдет именно в этом приграничном городе, расположенном всего в нескольких километрах от российской границы.

По его словам, акция должна привлечь внимание к проблеме и показать, что часть финнов выступает за восстановление возможности свободного пересечения границы.

«В рамках акции участники подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты с предложением к властям рассмотреть возможность контролируемого открытия пункта пропуска "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное")», – отметил Девяткин.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения с Россией будут восстановлены после окончания конфликта на Украине.