Флешмоб за открытие российской границы пройдет в Финляндии

Участники акции намерены создать очередь, которая продлится 18 часов

01 сентября 2025, 12:02, ИА Амител

В Финляндии 1 сентября пройдет флешмоб в поддержку открытия границы с Россией, сообщает РИА Новости.

Организаторы акции намерены выстроиться в очередь и стоять 18 часов. Этот жест станет символом солидарности с людьми, которые сталкиваются с многочасовыми ожиданиями на эстонском КПП "Нарва", пытаясь попасть в Россию после закрытия финской границы.

Как рассказал депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин, мероприятие пройдет именно в этом приграничном городе, расположенном всего в нескольких километрах от российской границы.

По его словам, акция должна привлечь внимание к проблеме и показать, что часть финнов выступает за восстановление возможности свободного пересечения границы.

«В рамках акции участники подпишут обращение в городской совет Лаппеенранты с предложением к властям рассмотреть возможность контролируемого открытия пункта пропуска "Нуйямаа" (МАПП "Брусничное")», – отметил Девяткин.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения с Россией будут восстановлены после окончания конфликта на Украине.

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

12:08:44 01-09-2025

Бухать ездить хотят

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:23:05 01-09-2025

Пусть финны восстанут, скинут своих коррумпированных чиновников-русофобов, тогда и поговорим.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:44:19 01-09-2025

Гость (12:23:05 01-09-2025) Пусть финны восстанут, скинут своих коррумпированных чиновни... Так езжай и качни Финляндию, революционер диванный.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:02:10 01-09-2025

Гость (12:23:05 01-09-2025) Пусть финны восстанут, скинут своих коррумпированных чиновни... финны минусуют

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

15:42:57 01-09-2025

Что-то мне подсказывает, что очередь на границе выстроится с российской стороны🤣

  4 Нравится
Ответить
