Фото с ракетой. Космические корабли "приземлились" возле планетария в Барнауле
Можно увидеть ракетоноситель "Восток" в реальном размере – около 27 метров высотой
21 сентября 2023, 15:35, ИА Амител
AR-инсталляция возле барнаульского планетария / Фото: amic.ru
Возле барнаульского планетария открылась уникальная AR-инсталляция, которая при помощи технологии дополненной реальности позволяет добавлять виртуальные объекты в реальный мир, сообщает мэрия. Корреспонденты amic.ru посетили инсталляцию и получили незабываемые впечатления.
"Можно сделать фотографии с космическим кораблем "Восток" и ракетоносителем "Восток" в реальном размере – около 27 метров высотой", – рассказали в мэрии.
Что нужно сделать, чтобы сфотографироваться с ракетой:
- считать с помощью смартфона специальный QR-код, который расположен на входной двери планетария;
- перейти по ссылке и разрешить доступ к камере смартфона;
- навести камеру на "специальные маркеры" на фасаде здания (виртуальные объекты появятся на экране смартфона).
Барнаульский планетарий расположен по адресу: проспект Ленина, 19. Задать уточняющие вопросы можно сотрудникам организации.
16:32:47 21-09-2023
восхищены и радостны за наши достижения!!! обязательно пойдем всей семьей,давно обсуждаем это событие мирового масштаба!!!! спасибо любимой партии за это !!! за мирное небо и за освоение вселенной!!! мы первые в космосе!!!
19:45:16 21-09-2023
мы самые сильные, духовные и великие во всем мире!!! обязательно пойдем сфотаемся с нашими великими достижениями, после того, как уберем урожай картошки и в выходной посетим социальные ярмарки
01:24:18 22-09-2023
Разьясните пенсионеру эту инсталяцию- это типа как в фильме "ДМБ" : " Видишь суслика?- Нет- И я не вижу. А он есть."
10:27:48 22-09-2023
Гость (01:24:18 22-09-2023) Разьясните пенсионеру эту инсталяцию- это типа как в фильме... Я тоже сначала обрадовался, думаю, ничего себе какие молодцы, вот это достопримечательность...а потом проснулся...