Можно увидеть ракетоноситель "Восток" в реальном размере – около 27 метров высотой

21 сентября 2023, 15:35, ИА Амител









































AR-инсталляция возле барнаульского планетария / Фото: amic.ru

Возле барнаульского планетария открылась уникальная AR-инсталляция, которая при помощи технологии дополненной реальности позволяет добавлять виртуальные объекты в реальный мир, сообщает мэрия. Корреспонденты amic.ru посетили инсталляцию и получили незабываемые впечатления.

"Можно сделать фотографии с космическим кораблем "Восток" и ракетоносителем "Восток" в реальном размере – около 27 метров высотой", – рассказали в мэрии.

Что нужно сделать, чтобы сфотографироваться с ракетой:

считать с помощью смартфона специальный QR-код, который расположен на входной двери планетария;

перейти по ссылке и разрешить доступ к камере смартфона;

навести камеру на "специальные маркеры" на фасаде здания (виртуальные объекты появятся на экране смартфона).

Барнаульский планетарий расположен по адресу: проспект Ленина, 19. Задать уточняющие вопросы можно сотрудникам организации.