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Фото с ракетой. Космические корабли "приземлились" возле планетария в Барнауле

Можно увидеть ракетоноситель "Восток" в реальном размере – около 27 метров высотой

21 сентября 2023, 15:35, ИА Амител

Возле барнаульского планетария открылась уникальная AR-инсталляция, которая при помощи технологии дополненной реальности позволяет добавлять виртуальные объекты в реальный мир, сообщает мэрия. Корреспонденты amic.ru посетили инсталляцию и получили незабываемые впечатления.

"Можно сделать фотографии с космическим кораблем "Восток" и ракетоносителем "Восток" в реальном размере – около 27 метров высотой", – рассказали в мэрии.

Что нужно сделать, чтобы сфотографироваться с ракетой:

  • считать с помощью смартфона специальный QR-код, который расположен на входной двери планетария;
  • перейти по ссылке и разрешить доступ к камере смартфона;
  • навести камеру на "специальные маркеры" на фасаде здания (виртуальные объекты появятся на экране смартфона).

Барнаульский планетарий расположен по адресу: проспект Ленина, 19. Задать уточняющие вопросы можно сотрудникам организации.

Барнаул фоторепортажи Хорошие новости

Комментарии 4

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Гость

16:32:47 21-09-2023

восхищены и радостны за наши достижения!!! обязательно пойдем всей семьей,давно обсуждаем это событие мирового масштаба!!!! спасибо любимой партии за это !!! за мирное небо и за освоение вселенной!!! мы первые в космосе!!!

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Гость

19:45:16 21-09-2023

мы самые сильные, духовные и великие во всем мире!!! обязательно пойдем сфотаемся с нашими великими достижениями, после того, как уберем урожай картошки и в выходной посетим социальные ярмарки

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Гость

01:24:18 22-09-2023

Разьясните пенсионеру эту инсталяцию- это типа как в фильме "ДМБ" : " Видишь суслика?- Нет- И я не вижу. А он есть."

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Иван

10:27:48 22-09-2023

Гость (01:24:18 22-09-2023) Разьясните пенсионеру эту инсталяцию- это типа как в фильме... Я тоже сначала обрадовался, думаю, ничего себе какие молодцы, вот это достопримечательность...а потом проснулся...

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