Минута молчания и отчет полицейских. Как прошла первая весенняя сессия АКЗС

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В последний день марта в Барнауле состоялась очередная сессия краевого парламента. Началась она с минуты молчания в память о погибших военнослужащих в ходе спецоперации на Украине.

В ходе пятичасовой сессии народные избранники заслушали годовой отчёт главы ГУ МВД по краю, решили судьбу двух новых муниципальных округов, а также приняли в ряды АКЗС нового депутата. Кроме того, единогласно был принят законопроект, в соответствии с которым эвакуация граждан из мест ЧС станет обязательной.

Все эмоции первой весенней сессии АКЗС — в нашем фоторепортаже.