"Единая Россия" займется укреплением межнационального согласия на Алтае

Партия подписала соглашение о сотрудничестве с региональным отделением "Ассамблеи народов России"

26 января 2026, 16:00, ИА Амител

Александр Романенко и Елена Буянкина / Фото: пресс-служба "Единой России"

2026 год в России проходит как Год единства народов. В связи с этим региональное отделение партии "Единая Россия" и региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Алтайского края подписали соглашение о сотрудничестве.

Встреча прошла на площадке штаба

Подписание прошло на площадке регионального штаба общественной поддержки партии. В церемонии приняли участие секретарь Алтайского реготделения "Единой России", председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко, сенатор Российской Федерации Наталья Кувшинова, председатель реготделения "Ассамблеи народов России" края Елена Буянкина, профильный замсекретаря реготделения партии и председатель комитета АКЗС по спорту, культуре и молодежной политике Татьяна Ильюченко, ветеран боевых действий в Сирии и ДНР, Герой ДНР Евгений Смирнов, а также руководители национально-культурных объединений региона. Работу координировал руководитель регионального исполнительного комитета партии, депутат Барнаульской гордумы Иван Гладких.

Межнациональное согласие напрямую влияет на безопасность и развитие страны и региона, отметил Александр Романенко. И уточнил, что Алтайский край объединяет более 100 национальностей.

«Подписание соглашения только укрепит наши связи и позволит совместно решать актуальные задачи, сохраняя культурное разнообразие и укрепляя дружбу между народами», – подчеркнул Александр Романенко.

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве / Фото: пресс-служба "Единой России"

Общие ценности и историческая преемственность

Сенатор Наталья Кувшинова обратила внимание на необходимость внутреннего единения в условиях современных вызовов. Она напомнила, что в ноябре прошлого года на федеральном уровне утвердили обновленную стратегию государственной национальной политики до 2036 года, которая определяет направления работы в этой сфере.

«В сложное время мы должны объединяться. Каждая национальность имеет свой исторический путь, и работа по сохранению исторической правды крайне важна», – отметила сенатор.

Наталья Кувшинова также поблагодарила представителей Ассамблеи за просветительскую деятельность и подчеркнула, что Штаб общественной поддержки "Единой России" остается открытой площадкой для общественных организаций региона.

Елена Буянкина напомнила, что взаимодействие партии с национально-культурными объединениями в Алтайском крае насчитывает уже два десятилетия. Ранее "Единая Россия" сотрудничала с Ассоциацией национально-культурных объединений Алтая, которая стала частью Ассамблеи. По ее словам, новое соглашение расширяет возможности для укрепления межнационального партнерства и совместных проектов.

О значении единства народов на передовой рассказал Евгений Смирнов. Он отметил, что любовь к Родине объединяет людей независимо от национальной принадлежности и помогает преодолевать любые различия. По его словам, многонациональный народ России и сегодня остается сплоченным, а добиться результатов можно только при совместных усилиях.

Завершило церемонию выступление национально-вокального ансамбля Ассоциации национально-культурных объединений Алтая "Вольный край" с песней "Матушка Россия".