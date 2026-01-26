Советы по настройке дали эксперты коммуникационного агентства Zavod

В 2026 году рынок digital*-продвижения окончательно перешел от одиночных инструментов к продуманным связкам платформ. "Яндекс.Директ" по-прежнему остается ключевым источником горячего спроса, а "Телеграм" – одной из самых устойчивых платформ для работы с аудиторией и повторных касаний. По отдельности каналы работают эффективно, но именно в связке дают наибольший результат. В коммуникационном агентстве Zavod* рассказали, как грамотно сочетать инструменты и на что бизнесу обратить внимание при планировании продвижения.

Какова роль "Яндекс.Директа" в 2026 году?

Несмотря на то, что в "Директе" пользователь уже ищет товар, услугу или решение, стоимость клика продолжает расти, а конкуренция в аукционе усиливается. Если раньше платформу можно было рассматривать как "последний шаг" воронки и вести трафик сразу на продажу, в 2026 году он работает эффективнее и несколько иначе.

Например, "Яндекс.Директ" ведет не только к покупке, но и к подписке, используется для сбора аудитории, работает в связке с прогревом. Проще говоря, его задача – не закрыть сделку любой ценой, а поймать спрос и передать дальше.

Почему "Телеграм" усиливает "Директ"?

"Телеграм" – это канал удержания и доверия. В отличие от лендингов и соцсетей, здесь нет алгоритмического шума, а контакт с аудиторией прямой.

Его явное преимущество в том, что если пользователь перешел по рекламе, но не был готов сразу совершить покупку, платформа позволит продолжить диалог с брендом, объяснит ценность продукта, снимет возражения и поможет вернуться к покупке позже.

В условиях роста стоимости рекламы это становится критически важным.

Как "Директ" работает на продвижение телеграм-канала?

Представим, что у вас есть действующий канал. "Директ" видит публикуемые посты и предлагает выбрать один из них для дальнейшего продвижения (на него будет настроен переход пользователя с рекламы).

Преимущество "Яндекс.Директа" в том, что именно для рекламы этого поста можно выбрать обновленное изображение и текст, а не использовать текущие. После клика пользователь попадает на лендинг (превью самого поста), а уже оттуда – на сам пост.

Если установить бота "Яндекса" в админы, то можно видеть количество подписчиков по ссылке и считать стоимость одного подписчика.

Как рабочая связка выглядит на практике?

Рассмотрим примерный вариант сценария.

Вы запускаете рекламу в "Яндекс.Директе" по запросам с явным или пограничным спросом. Не только "купить", но и "как выбрать", "что лучше", "сравнение". Посадку ведете не только на сайт. Часть трафика направляется в "Телеграм" на чат-бот, канал с полезным контентом, закрытый чат или консультацию.

Далее возможна автоматизация через "Телеграм". Чат-бот или сценарии задают два-три уточняющих вопроса, сегментируют пользователя, выдают релевантный контент и возвращают к продаже через отложенные сообщения, кейсы, отзывы, ограниченные предложения.

Практические советы на 2026 год:

Делайте отдельные кампании под "Телеграм". Не смешивайте этот трафик с тем, который предназначен для сайта. Это разные цели, показатели эффективности и логика оптимизации. Считайте не только заявки, но и подписки. Подписчик в "Телеграм" – это актив. В ряде ниш он дешевле и ценнее, чем холодная заявка. Используйте "Директ" для тестирования смыслов. Быстрые A/B-тесты заголовков и офферов в рекламе дают понимание, какие темы лучше заходят в телеграм-контенте. Автоматизируйте первый контакт. Чат-бот снижает нагрузку на менеджеров и повышает скорость ответа. В 2026 году ожидание ответа дольше пяти минут – это потеря лида. Не бойтесь длинной воронки. Продажа через "Телеграм" редко происходит в первый день. Зато конверсия в итоге выше, а стоимость привлечения – ниже. "Яндекс.Директ" дает спрос, "Телеграм" превращает его в доверие и продажи.

Именно в этой связке сегодня работают устойчивые маркетинговые системы, а не разовые рекламные кампании.

