"Аэрофлот" и авиакомпания "Россия" ввели ограничения из-за сбоя в системе бронирования
Пассажиры временно не могут зарегистрироваться, оформить или вернуть билеты
26 января 2026, 20:33, ИА Амител
В авиакомпаниях "Аэрофлот" и "Россия" введены временные ограничения из-за масштабного сбоя в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел"). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Ограничения затронули регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также продажу дополнительных услуг во всех каналах – на сайте, в контакт-центре и у агентов. "Аэрофлот" предупредил о возможных корректировках расписания.
В авиакомпании "Россия" уточнили, что регистрация в аэропортах временно ведется в ручном режиме. Специалисты принимают меры для восстановления штатной работы системы.
Напомним, летом 2025 года "Аэрофлот" уже сталкивался с крупным IT-сбоем, который привел к отмене десятков рейсов. Тогда причиной стала хакерская атака, по факту которой было возбуждено уголовное дело.
21:04:46 26-01-2026
Бардак везде и во всём.
22:10:18 26-01-2026
Парк техники катастрофически уменьшается, нужны средства. Почему правду не скзать?
07:17:46 27-01-2026
Гость (22:10:18 26-01-2026) Парк техники катастрофически уменьшается, нужны средства. По... При чем тут техника? ПО российское кривое
08:00:15 27-01-2026
Гость (07:17:46 27-01-2026) При чем тут техника? ПО российское кривое... Платное обучение делает свое черное дело. В Германии высшие обучение бесплатное, все работает как швейцарские часы. Китай значительно опережает США по количеству патентных заявок и выданных патентов. По данным на конец 2025 года, в Китае зарегистрировано более 5,32 млн действующих патентов на изобретения, в то время как США выдают порядка 300–350 тысяч патентов в год. Китай обеспечивает почти половину мировых патентных заявок (около 1,8 млн в 2024 г.), превышая показатели США более чем в 3 раза.
12:49:48 27-01-2026
ой-ой-ой, а почему вы все еще здесь, а не в вышеназванных странах?
16:05:14 27-01-2026
Гость (12:49:48 27-01-2026) ой-ой-ой, а почему вы все еще здесь, а не в вышеназванны... а представь, уедут ВСЕ. Таких довольных, как ты, тут немного осталось, основная масса что-то начала подозревать. Че делать-то будешь? кого поучать и выгонять? выгонятель
19:07:20 27-01-2026
Гость (16:05:14 27-01-2026) а представь, уедут ВСЕ. Таких довольных, как ты, тут немного... Для них это слишком сложная мысль.