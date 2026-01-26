"Аэрофлот" и авиакомпания "Россия" ввели ограничения из-за сбоя в системе бронирования

Пассажиры временно не могут зарегистрироваться, оформить или вернуть билеты

26 января 2026, 20:33, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

В авиакомпаниях "Аэрофлот" и "Россия" введены временные ограничения из-за масштабного сбоя в системе бронирования Leonardo ("Сирена-Трэвел"). Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Ограничения затронули регистрацию пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов, а также продажу дополнительных услуг во всех каналах – на сайте, в контакт-центре и у агентов. "Аэрофлот" предупредил о возможных корректировках расписания.

В авиакомпании "Россия" уточнили, что регистрация в аэропортах временно ведется в ручном режиме. Специалисты принимают меры для восстановления штатной работы системы.

Напомним, летом 2025 года "Аэрофлот" уже сталкивался с крупным IT-сбоем, который привел к отмене десятков рейсов. Тогда причиной стала хакерская атака, по факту которой было возбуждено уголовное дело.