НОВОСТИОбщество

В России ужесточили борьбу с VPN-сервисами

Теперь большинство приложений не сможет обходить "белые списки"

26 января 2026, 17:00, ИА Амител

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru
Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

В России усиливается контроль за VPN-сервисами, сообщает РБК. Государственные органы ввели запрет на обход установленных "белых списков". Ряд VPN-провайдеров предоставляли возможности для преодоления ограничений мобильного интернета, вводимых в отдельных регионах при угрозе беспилотников и других чрезвычайных ситуациях.

В период действия этих ограничений пользователи могли посещать только перечень одобренных правительством российских веб-сайтов. Однако существовали методы, позволяющие обходить эти блокировки. Для этого применялись последовательности российских серверов, позволяющие замаскировать трафик под разрешенный.

Предположительно, теперь государственные структуры требуют от поставщиков облачных услуг четко разделять адреса, используемые для функционирования сайтов из "белого списка", от всех остальных.

Отключение интернета / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Госдуме заверили, что штрафов за использование VPN не будет

Наказанию подвергнутся те, кто совершает с помощью них преступления
НОВОСТИПолитика

интернет Мобильная связь

Комментарии 7

Avatar Picture
Олег

17:07:04 26-01-2026

Сон про не сон..
Запутались вожди и начальники, а что поделаешь - на то они и сети.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:20:07 26-01-2026

"В России ужесточили борьбу с VPN-сервисами"=== Животный страх, чтобы народ не узнал правду.

  39 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:28:54 26-01-2026

Как с английского на немецкий перевести термин "тимлид" ?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

17:50:25 26-01-2026

Гость (17:28:54 26-01-2026) Как с английского на немецкий перевести термин "тимлид" ?... "Лидер команды"

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:06:27 26-01-2026

Боятся. А зря. Менталитет у нашего народа не тот.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:00:02 26-01-2026

Совершеннолетние граждане РФ - не дети малые, чтобы возрождённые 'инквизиторы' фильтровали для них информацию, деля её на "легальную" и "запрещённую"! Под угрозой жесточайших штрафов и тюремного заключения не сметь в нарушение Конституции ограничивать знание взрослых россиян рамками "дозволенного"!

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:48 27-01-2026

Ну ужесточили в России....ну что? ВПН сервера не в России ))) смешные.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров