В России ужесточили борьбу с VPN-сервисами
Теперь большинство приложений не сможет обходить "белые списки"
26 января 2026, 17:00, ИА Амител
В России усиливается контроль за VPN-сервисами, сообщает РБК. Государственные органы ввели запрет на обход установленных "белых списков". Ряд VPN-провайдеров предоставляли возможности для преодоления ограничений мобильного интернета, вводимых в отдельных регионах при угрозе беспилотников и других чрезвычайных ситуациях.
В период действия этих ограничений пользователи могли посещать только перечень одобренных правительством российских веб-сайтов. Однако существовали методы, позволяющие обходить эти блокировки. Для этого применялись последовательности российских серверов, позволяющие замаскировать трафик под разрешенный.
Предположительно, теперь государственные структуры требуют от поставщиков облачных услуг четко разделять адреса, используемые для функционирования сайтов из "белого списка", от всех остальных.
17:07:04 26-01-2026
Сон про не сон..
Запутались вожди и начальники, а что поделаешь - на то они и сети.
17:20:07 26-01-2026
"В России ужесточили борьбу с VPN-сервисами"=== Животный страх, чтобы народ не узнал правду.
17:28:54 26-01-2026
Как с английского на немецкий перевести термин "тимлид" ?
17:50:25 26-01-2026
Гость (17:28:54 26-01-2026) Как с английского на немецкий перевести термин "тимлид" ?... "Лидер команды"
22:06:27 26-01-2026
Боятся. А зря. Менталитет у нашего народа не тот.
23:00:02 26-01-2026
Совершеннолетние граждане РФ - не дети малые, чтобы возрождённые 'инквизиторы' фильтровали для них информацию, деля её на "легальную" и "запрещённую"! Под угрозой жесточайших штрафов и тюремного заключения не сметь в нарушение Конституции ограничивать знание взрослых россиян рамками "дозволенного"!
10:05:48 27-01-2026
Ну ужесточили в России....ну что? ВПН сервера не в России ))) смешные.