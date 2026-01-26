В России ужесточили борьбу с VPN-сервисами

Теперь большинство приложений не сможет обходить "белые списки"

26 января 2026, 17:00, ИА Амител

Проблемы с мобильным интернетом / Фото: amic.ru

В России усиливается контроль за VPN-сервисами, сообщает РБК. Государственные органы ввели запрет на обход установленных "белых списков". Ряд VPN-провайдеров предоставляли возможности для преодоления ограничений мобильного интернета, вводимых в отдельных регионах при угрозе беспилотников и других чрезвычайных ситуациях.

В период действия этих ограничений пользователи могли посещать только перечень одобренных правительством российских веб-сайтов. Однако существовали методы, позволяющие обходить эти блокировки. Для этого применялись последовательности российских серверов, позволяющие замаскировать трафик под разрешенный.

Предположительно, теперь государственные структуры требуют от поставщиков облачных услуг четко разделять адреса, используемые для функционирования сайтов из "белого списка", от всех остальных.