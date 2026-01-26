Маргарита Симоньян впервые показала себя без парика после химиотерапии
Журналистка публично поделилась последствиями лечения рака груди, рассказав о потере волос
26 января 2026, 19:12, ИА Амител
Главный редактор RT Маргарита Симоньян впервые опубликовала фотографию, на которой она запечатлена без парика, показав, как выглядит после курса химиотерапии. В августе 2025 года у журналистки диагностировали рак груди.
«Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», – обратилась Симоньян к подписчикам, комментируя снимок.
Она рассказала, что ходит в парике, но это ее не огорчает. В своем Telegram-канале журналистка с иронией отметила, что у нее никогда не было седых волос, и она даже хотела попробовать рыжий цвет:
«В итоге волос нет ни седых, ни каких-либо, зато парик – с седыми волосами».
Симоньян признается, что пытается собрать себя по кусочкам и жить ради троих детей, сохраняя веру в то, что болезнь отступит.
19:23:18 26-01-2026
Нисколько не плохо. многие так живут, когда лечатся.
23:06:37 26-01-2026
А брови почему не выпали? - лажа.
01:41:11 27-01-2026
тут уже отрасли волосы. у меня вообще совсем НАЛЫСО , без "ежика" на голове!! как коленка была голова - волосы просто вытаскиваются из черепа, все. и брови и ресницы. потом начинают отрастать потихоньку