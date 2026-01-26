Кто возглавил медиарейтинг ректоров Алтайского края в декабре?
Лидер не меняется уже три месяца
26 января 2026
Ректор Алтайского государственного медуниверситета Ирина Шереметьева третий месяц подряд возглавляет медиарейтинг руководителей вузов края. Очередные результаты исследования выпустила "Атмосфера".
Андрей Марков, ректор АлтГТУ, "передвинулся" с третьей строчки на вторую. Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко "перешла" со второй на четвертую, а на третьей "расположился" ректор АлтГУ Сергей Бочаров.
Топ-3 за декабрь:
- ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева – 1-е место (17 упоминаний, без изменений к ноябрю);
- ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков – 2-е место (11 упоминаний, +1 к ноябрю);
- ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров – 3-е место (10 упоминаний, +9 к ноябрю).
Также в ноябре мэр Вячеслав Франк стал лидером рейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в алтайских СМИ. На втором месте оказался глава Бийска Виктор Щигрев.
