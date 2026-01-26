Кто возглавил медиарейтинг ректоров Алтайского края в декабре?

Лидер не меняется уже три месяца

26 января 2026, 16:50, ИА Амител

Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор Алтайского государственного медуниверситета Ирина Шереметьева третий месяц подряд возглавляет медиарейтинг руководителей вузов края. Очередные результаты исследования выпустила "Атмосфера".

Андрей Марков, ректор АлтГТУ, "передвинулся" с третьей строчки на вторую. Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко "перешла" со второй на четвертую, а на третьей "расположился" ректор АлтГУ Сергей Бочаров.

Топ-3 за декабрь:

ректор Алтайского государственного медицинского университета Ирина Шереметьева – 1-е место (17 упоминаний, без изменений к ноябрю);

ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков – 2-е место (11 упоминаний, +1 к ноябрю);

ректор Алтайского государственного университета Сергей Бочаров – 3-е место (10 упоминаний, +9 к ноябрю).

