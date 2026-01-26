Американец приплыл в Татарстан к возлюбленной и получил пять лет тюрьмы

Женщина вообще не ждала мужчину и личного общения у них не было

26 января 2026, 16:35, ИА Амител

Мужчина из Соединенных Штатов совершил почти годичное плавание через Атлантический океан к женщине, проживающей в Казани. Как пишет телеграм-канал Mash, американец заинтересовался 30-летней видеоблогершей Викторией из Республики Татарстан в социальных сетях. Он приобрел яхту, чтобы увидеться с ней, несмотря на отсутствие какого-либо прямого контакта между ними.

По словам Виктории, в 2022 году 60-летний американец Чарльз Уэйн Цимерманн подписался на ее аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), выражал симпатию лайками и оставлял восторженные отзывы, но личного взаимодействия между ними не происходило. В 2024 году, обуреваемый ревностью к некоему мужчине, он начал писать ей сообщения, после чего девушка заблокировала нежелательного поклонника.

Тогда Цимерманн решил добраться до нее по воде. Купив яхту в Канаде, он пересек Атлантический океан, параллельно изучая русский язык. Знание языка пригодилось ему уже на границе, где он смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, к кому именно направляется. Пограничники связались с Викторией. Девушка заявила, что никого не ждет и не желает встречаться с навязчивым почитателем.

В результате Чарльз был задержан пограничниками в Сочи за преследование и хранение снайперской винтовки: на его 35-футовой яхте Trude Zena было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Он объяснил это необходимостью "самообороны". Суд приговорил американца к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии.