Американец приплыл в Татарстан к возлюбленной и получил пять лет тюрьмы
Женщина вообще не ждала мужчину и личного общения у них не было
26 января 2026, 16:35, ИА Амител
Мужчина из Соединенных Штатов совершил почти годичное плавание через Атлантический океан к женщине, проживающей в Казани. Как пишет телеграм-канал Mash, американец заинтересовался 30-летней видеоблогершей Викторией из Республики Татарстан в социальных сетях. Он приобрел яхту, чтобы увидеться с ней, несмотря на отсутствие какого-либо прямого контакта между ними.
По словам Виктории, в 2022 году 60-летний американец Чарльз Уэйн Цимерманн подписался на ее аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), выражал симпатию лайками и оставлял восторженные отзывы, но личного взаимодействия между ними не происходило. В 2024 году, обуреваемый ревностью к некоему мужчине, он начал писать ей сообщения, после чего девушка заблокировала нежелательного поклонника.
Тогда Цимерманн решил добраться до нее по воде. Купив яхту в Канаде, он пересек Атлантический океан, параллельно изучая русский язык. Знание языка пригодилось ему уже на границе, где он смог объяснить сотрудникам правоохранительных органов, к кому именно направляется. Пограничники связались с Викторией. Девушка заявила, что никого не ждет и не желает встречаться с навязчивым почитателем.
В результате Чарльз был задержан пограничниками в Сочи за преследование и хранение снайперской винтовки: на его 35-футовой яхте Trude Zena было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. Он объяснил это необходимостью "самообороны". Суд приговорил американца к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии.
16:53:12 26-01-2026
Если бы россиянин купил яхту и поопер в юэсэй че б было?
16:56:53 26-01-2026
Интересный пиндос. Купил яхту, винтовку, и поплыл к своей татарской любови.
Теперь ещё пять лет поучит феню. Выйдет знатным кавалером.
17:15:24 26-01-2026
Гость (16:56:53 26-01-2026) Интересный пиндос. Купил яхту, винтовку, и поплыл к своей та...
Обменяют через пару месяцев на очередную Бутину
21:31:18 26-01-2026
Гость (16:56:53 26-01-2026) Интересный пиндос. Купил яхту, винтовку, и поплыл к своей та... ему уже 63, выйдет пенсионером))
17:56:00 26-01-2026
Американец без оружия, в отличие от россиян, это нонсенс.
20:23:44 26-01-2026
хитрый лазутчик
21:52:08 26-01-2026
Есть географы? Как в татарстан приплыть из америки?? расскажите?
10:47:14 27-01-2026
гость (21:52:08 26-01-2026) Есть географы? Как в татарстан приплыть из америки?? расскаж...
переплываешь атлантику, огибаешь африку, потом к японии, там на север и по сев мор пути до устья Оби там по протокам по протокам и в татарстан
второй путь напрямую через атлантику турцию и крым волоком в татарстан
10:58:19 27-01-2026
Гость (10:47:14 27-01-2026) переплываешь атлантику, огибаешь африку, потом к японии,... А ничего что Обь и Татарстан по разные стороны Уральских гор находятся? По каким протокам вы плыть собрались?
22:00:54 26-01-2026
Любовь всё преодолеет. Даже на яхте по суше. Волоком.
00:24:12 27-01-2026
До Сочи добрался? Дальше: Азовское море, Дон, канал Дон-Волга и на Казань по Волге.
06:38:09 27-01-2026
а у Татарстана есть выход к Атлантике? пойду карту искать
10:37:35 27-01-2026
без оружия плыть на яхте мимо африки, индии, индокитая и островов Папуа новая гвинея это чистое самоубийство. Его сьели бы по дороге.
Отважный малый. Баба не стоит того