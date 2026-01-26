Врач оценил шансы Михаэля Шумахера на полное восстановление после многолетней комы

Андрей Литвиненко назвал выход легендарного гонщика из комы "уровнем чуда", но счел маловероятным его возвращение к самостоятельной жизни

Спортивный врач Андрей Литвиненко прокомментировал сообщения о состоянии семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который, по данным СМИ, передвигается по дому в инвалидном кресле с посторонней помощью. Эксперт назвал сам факт выхода из многолетней комы большим прогрессом, но оценил шансы на полное восстановление как крайне низкие.

«С учетом длительного нахождения в коме, уже то, что его смогли вывести из этого состояния, – большой прогресс. Это можно сравнить с уровнем чуда, такое происходит очень редко», – отметил Литвиненко в беседе с aif.ru.

Однако врач подчеркнул, что за годы, проведенные в коме после травмы 2013 года, в организме гонщика, скорее всего, произошли необратимые изменения. Длительная неподвижность ведет к атрофии мышц, угасанию функций нервной системы и нарушению работы суставов.

«Надеяться на более полное восстановление, а тем более возвращение к какому-то нормальному, даже частичному, самостоятельному передвижению, скорее всего, не приходится», – заключил эксперт.

По последним данным, Шумахер живет в семейном доме на Майорке под круглосуточным наблюдением врачей и родных. Несмотря на некоторые улучшения, он не разговаривает и, как утверждают источники, не полностью осознает происходящее вокруг.