Минпросвещения предложило блокировать сайты с ГДЗ наравне с пропагандой наркотиков

Ведомство предлагает внести образовательные ресурсы в реестр запрещенной информации, что может затронуть и учительские блоги, разбирающие задания

26 января 2026, 17:45, ИА Амител

Школа / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министерство просвещения РФ подготовило поправки, которые позволят блокировать сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) и ответами для ЕГЭ и ОГЭ. Как сообщает "Коммерсантъ", ведомство предложило приравнять такие ресурсы к информации, запрещенной к распространению в России, наравне с пропагандой наркотиков и ЛГБТ*.

Целью инициативы, по словам представителей Минпросвещения, является защита учебного процесса и повышение мотивации школьников к самостоятельному обучению. Поправки планируется внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Однако эксперты выражают опасения, что под новые правила могут попасть не только сайты с готовыми ответами, но и образовательные блоги преподавателей, которые разбирают типовые задания и объясняют решения. Это может создать дополнительные сложности для учителей и репетиторов, работающих в digital-среде.

Если инициатива будет принята, Роскомнадзор получит право вносить такие сайты в реестр запрещенной информации и требовать их блокировки.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ