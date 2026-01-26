Минпросвещения предложило блокировать сайты с ГДЗ наравне с пропагандой наркотиков
Ведомство предлагает внести образовательные ресурсы в реестр запрещенной информации, что может затронуть и учительские блоги, разбирающие задания
Министерство просвещения РФ подготовило поправки, которые позволят блокировать сайты с готовыми домашними заданиями (ГДЗ) и ответами для ЕГЭ и ОГЭ. Как сообщает "Коммерсантъ", ведомство предложило приравнять такие ресурсы к информации, запрещенной к распространению в России, наравне с пропагандой наркотиков и ЛГБТ*.
Целью инициативы, по словам представителей Минпросвещения, является защита учебного процесса и повышение мотивации школьников к самостоятельному обучению. Поправки планируется внести в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
Однако эксперты выражают опасения, что под новые правила могут попасть не только сайты с готовыми ответами, но и образовательные блоги преподавателей, которые разбирают типовые задания и объясняют решения. Это может создать дополнительные сложности для учителей и репетиторов, работающих в digital-среде.
Если инициатива будет принята, Роскомнадзор получит право вносить такие сайты в реестр запрещенной информации и требовать их блокировки.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
Зря полную блокировку. Где неподготовленные учителя будут правильные решения находить при проверке решений? Дети не виноваты, других учителей им никто не даст, а везёт далеко не всем с опытным наставником
Чушь не пори. Бред!
А то, что опытные наставники разбежались виноваты такие, как ты. Всем вы мозг повыносили своими жалобами и вечным нытьем.
Перечитай ещё раз и найди жалобу.
Ниже расписал, не буду повторяться, коротко, широкие специалисты фактически отсутствуют. На пробу попробуй найти в Барнауле репетитора по оптике, для сравнения пользы походи по решениям задач ГДЗ по этой теме.
Не всегда учителя имеют 100% подготовку, им тоже нужна постоянная подготовка. Это касается практически любой профессии. Практически у всех есть упражнения на проверку профмастерства, но в реальной жизни время и резервы обычно ограничены. Тем более тренировки не могут охватить все области, и в работе всегда остаётся шанс на ошибку. Запретить и разграничить доступ это разное. Правильное решение не может быть приравнено к наркотику и любому запретному плоду. Многое молодняку запрещено до достижения определенного возраста, сделайте доступ к ГДЗ через госуслуги или мах и никакого криминала
У нашего сына в четвертом классе учитель неправильно решала задачи и писала с дикими ошибками. Сейчас у неё звание заслуженного учителя.
У неё то ли мозгов не хватало смотреть ГДЗ, то ли лень смертельная.
а это результат платного образования в педагог. ВУЗах. На платное отделение поступают все, кому не лень. Получаются безграмотные учителя. Знаю учителя биологии, которая закончила пед. институт платно, но при этом дико безграмотна, русскую грамматику не знает совсем. Нужно в педагогических ВУЗах вообще отменить платную учёбу, чтобы туда поступали только по результатам ЕГЭ, то есть по объективному оцениванию знаний. Только так можно поднять статус учителя.
Детям противопоказана любая взрослая литература, будь то медицина, эротика, по боевым искусствам и т.д. Приравняйте сайты ГДЗ к тем же со входом через госуслуги и тогда взрослые смогут вспомнить как решаются задачи в 5-7 классе без высшей математики. Эти наскальные рисунки делались не для списывания, это единственное нарушение, так и боритесь с доступом молодёжи