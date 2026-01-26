Продажи российских аналогов "Оземпика" выросли почти в три раза в 2025 году

Средняя цена упаковки составила 5763 рубля

26 января 2026, 19:00, ИА Амител

Шприц с препаратом / Фото: из архива amic.ru

В денежном выражении продажи российских аналогов препарата "Оземпик" выросли с 9,2 млрд рублей в 2024 году до 35,2 млрд в 2025-м. Количество проданных упаковок за этот период увеличилось с 1,7 млн до 6,1 млн, сообщает РБК.

Оператор маркировки лекарств "Честный знак" объясняет это резким ростом производства. В 2025 году отечественные фармацевтические компании выпустили 11,7 млн упаковок препаратов на основе семаглутида и тирзепатида – в десять раз больше, чем было импортировано за предыдущие четыре года.

Правительство разрешило производить аналоги "Оземпика" без согласия правообладателя до конца 2026 года, что сделало терапию более доступной. Средняя цена упаковки российского аналога составила 5763 рубля, что примерно на 20% ниже стоимости оригинального препарата до его ухода с рынка.

Наибольший спрос на аналоги "Оземпика" зафиксирован в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. На начало 2026 года в системе "Честный знак" было зарегистрировано 17 торговых наименований таких препаратов от российских производителей, включая "Герофарм", "Промомед" и "ПСК Фарма".